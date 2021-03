Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Sfilata e nuove delusioni sentimentali?

Gemma Galgani sarà la protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne? Non ci sono anticipazioni su ciò che il pubblico di canale 5 vedrà a partire dalle 14.45, ma la dama di Torino potrebbe animare la puntata in onda oggi. Nell’appuntamento di venerdì scorso, Gemma ha avuto un battibecco con Tina Cipollari che l’ha accusata di essersi presa una cotta per Luca, uno dei nuovi cavalieri del trono over. Gemma, tuttavia, ha respinto l’accusa mostrando solo ammirazione nei confronti di Luca, ma la puntata di oggi potrebbe riservare altre sorprese al pubblico. La dama di Torino, dunque, si lascerà andare a nuove dichiarazioni o la puntata di oggi sarà dedicata alla sfilata femminile? In quest’ultimo caso, sarà comunque Gemma la protagonista con una sfilata decisamente sorprendente.

Sfilata sensuale per Gemma Galgani?

La puntata in onda oggi sarà quella dedicata alla sfilata femminile che, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, avrà come tema “Scacco al re: sedotto e conquistato“. Se così fosse, il pubblico di canale 5 si ritroverà davanti una Gemma Galgani decisamente diversa. La dama di Torino imiterà Charlize Theron nella pubblicità di un famoso profumo scatenando le critiche di Tina Cipollari che non perderà l’occasione per stuzzicare la dama di Torino con cui discute in ogni puntata. Sarà, dunque, questa la puntata in onda oggi? Lo scopriremo tra pochissimo quando, su canel 5, comincerà la prima puntata della nuova settimana di Uomini e Donne?

