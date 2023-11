GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Balla con Silvio durante la sfilata, Tina le alza il vestito…

Gemma Galgani e il siparietto con Tina Cipollari

Nuovo siparietto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La bionda opinionista che, in questa stagione ha più volte difeso la dama di Torino con i cavalieri che ha frequentato, ha divertito il pubblico prendendo l’iniziativa durante la sfilata di Gemma. Quest’ultima, durante la sua performance, ha invitato Silvio a ballare.

GEMMA GALGANI CONOSCE RICCARDO A UOMINI E DONNE/ Il mistero del lavoro del cavaliere: "Non posso dirlo"

Mentre i due erano sulla passerella, Tina si è alzata e, avvicinandosi alla coppia, ha alzato il vestito di Gemma scatenando la reazione di Maria De Filippi che l’ha invitata a smetterla. Un momento divertente e simpatico quello che ha regalato al pubblico la bionda opinionista che, poi, per tutta la sfilata, si è scagliata soprattutto contro i voti dei cavalieri, giudicati troppo bassi rispetto alla bellezza delle donne.

GEMMA GALGANI CONOSCE RICCARDO A UOMINI E DONNE/ Il mistero del lavoro del cavaliere: "Non posso dirlo"

Gemma Galgani super seducente a Uomini e Donne

Gemma Galgani non delude le aspettative e, durante la sfilata femminile dedicata alla seduzione, si presenta in passerella con un abito rosso dando il via ad una performance che conquista quasi tutti i cavalieri del parterre. Durante la sfilata, Gemma si avvicina agli uomini del parterre invitando a ballare Silvio, il cavaliere che ha frequentato nella scorsa stagione e con cui ha chiuso la conoscenza per le attenzioni che le riservava Silvio e che lei all’inizio di una conoscenza non gradiva.

Durante il ballo, tra Gemma e Silvio non mancano i sorrisi e gli sguardi con il cavaliere che non nasconde di aver sempre apprezzato le doti di Gemma. Tanti voti alti per la dama di Torino, ad eccezione di Edoardo che ammette di non aver gradito la sfilata di Gemma.

GEMMA GALGANI CONOSCE RICCARDO A UOMINI E DONNE/ Il mistero del lavoro del cavaliere: "Non posso dirlo"

Gemma Galgani e i complimenti a Silvio

Edoardo spiega di apprezzare soprattutto la seduzione intellettuale. “Ma durante una sfilata come può sedurre mentalmente?“, chiede Gianni Sperti facendo notare al cavaliere come Gemma sia stata molto sensuale e seducente sfilando con un abito casto. Silvio contraddice Edoardo sottolineando come Gemma abbia perfettamente rappresentato il tema della sfilata.

La Galgani, a sua volta, afferma di non aver affatto gradito le parole di Edoardo lasciandosi, poi, andare a complimenti per Silvio: “Se c’è un uomo seducente quello è Silvio”, conclude la dama prima di tornare al proprio posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA