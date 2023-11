GEMMA GALGANI CONOSCE RICCARDO A UOMINI E DONNE/ Il mistero del lavoro del cavaliere: “Non posso dirlo”

Gemma e la conoscenza con Riccardo

Gemma Galgani conosce Riccardo, un nuovo cavaliere del trono over che ha immediatamente chiarito di non essere interessato a Gemma e di aver parlato con lei solo in amicizia. Al centro dello studio, il nuovo cavaliere scatena la curiosità di Tina Cipollari quando Gemma svela di non essere riuscita a capire chi sia effettivamente Riccardo. “Gli ho chiesto che lavoro faccia e mi ha risposto dicendomi che dovrei chiedergli cosa non ha fatto”, spiega la dama di Torino.

“Ma si può sapere che lavoro fai?”, chiede Tina Cipollari. “Ora sono in pensione“, risponde il cavaliere ma Tina insiste -“Avrai fatto un lavoro prima di andare in pensione”. Il cavaliere spiega di non poter svelare il lavoro fatto e, alla fine, svela: “Ho lavorato per Governi esteri” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani e la conoscenza con Bruno

Gemma Galgani continua ad essere la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Nel parterre del trono over dalla prima stagione, la dama di Torino ha vissuto diverse relazioni importanti, in primis quella con Giorgio Manetti con cui, dopo la rottura, ha provato a recuperare senza riuscirci. Chiuso il capitolo Giorgio, Gemma ha conosciuto altri cavalieri senza, tuttavia, trovare il principe azzurro. Nonostante varie delusioni, la dama di Torino non ha mai perso la speranza di trovare l’amore della sua vita. Gemma, infatti, ha iniziato la stagione in corso con tante speranze e l’incontro con Maurizio sembrava darle ragione.

Tuttavia, il cavaliere non è riuscito a dare a Gemma ciò che desidera chiudendo così la frequentazione. Se Maurizio ha così lasciato la trasmissione con Elena, Gemma si è dedicata alla conoscenza con un altro cavaliere.

Gemma Galgani sempre alla ricerca dell’amore

Alla corte di Gemma Galgani è arrivato Bruno, un cavaliere che ha chiamato la redazione di Uomini e Donne unicamente per conoscere lei. I primi appuntamenti sono andati bene e, in studio, su richiesta di Tina Cipollari, Gemma e Bruno si sono anche scambiati un bacio a stampo. Tuttavia, nella nuova puntata di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, Bruno non sarà presente in studio.

Nonostante questo, Gemma sarà ugualmente presente al centro dello studio per un confronto con un altro cavaliere, nuovo componente del parterre. Accanto alla Galgani ci sarà una nuova dama.











