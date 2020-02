Gemma Galgani vs Tina Cipollari/ Uomini e Donne: “lei è insaziabile, cerca un uomo..”

Gemma Galgani contro Tina Cipollari è l’argomento principale della nuova puntata del trono over che apre la nuova settimana di Uomini e Donne. La dama di Torino e la bionda opinionista tornano a scontrarsi sul numero degli uomini con cui Gemma avrebbe avuto una storia. Tina, infatti, tira nuovamente fuori la gigantografia con tutti i nomi degli uomini che sono usciti con la Galgani chiedendo a Maria De Filippi di invitarli in trasmissione. “Non posso invitare quaranta uomini”, commenta Maria De Filippi che poi esoprta Tina a sceglierne tre che saranno poi contattati dalla redazione. Gemma, dopo essersi sfogata dietro le quinte, arriva in studio per un confronto diretto con la Cipollari. “Dove si è vista una donna che piange senza lacrime? Lei non piange e poi, per l’ennesima volta, accusa me per i suoi insuccessi sentimentali”, commenta una furiosa Tina che non accetta di essere considerata continuamente la responsabile dei fallimenti amorosi della Galgani.

GEMMA GALGANI CONTRO TINA CIPOLLARI

Dopo aver ascoltato le parole di Tina Cipollari, Gemma Galgani entra più agguerrita che mai. “Ho sentito degli spropositi”, esordisce Gemma. “Il problema è che tu cerchi un uomo più giovani. Lei è insaziabile e quindi siccome un uomo di 70 anni non è come un uomo di 40 anni e quindi come mai lei butta gli occhi addosso a quelli più giovani?“, chiede la Cipollari. Maria De Filippi chiede così a Gemma Galgani di togliere dalla gigantografia tutti i nomi degli uomini che non ha mai baciato. Gemma, così, comincia ad eliminare diversi nomi, ma Tina non ci sta. “Lei non è attendibile, ho detto che li voglio sentire telefonicamente”, sbotta Tina. “Lei con quelli più giovani ha ben consumato, lei cerca gli stalloni purosangue”, aggiunge ancora la bionda opinionista non trattenendo le risate. Per Gemma, poi, arrivano due nuovi cavalieri che Gemma decide di far restare in trasmissione per conoscerli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA