Gemma Galgani Vs Valentina/ Uomini e Donne “Hai lasciato ancora il numero a Sirius..”

Pubblicità

Gemma Galgani ancora gelosia di Valentina Autiero. La dama di Torino, al centro dello studio nella puntata di Uomini e Donne del 5 giugno per parlare dell‘incontro con Sirius, avvenuto a casa sua e che non è stato coronato da un bacio, si scaglia nuovamente contro la dama di Roma che, nelle scorse puntate, ha ammesso di provare in interesse per il 26enne e di volerci provare fino a quando non vedrà un vero sentimento tra Nicola e Gemma. “Io sono di coccio, tu sei di legno. La parola no non la conosci perché hai di nuovo lasciato il numero alla redazione anche se lui ti ha detto no”, afferma Gemma. “Magari non è un no”, è la risposta provocatoria di Valentina.

GEMMA GALGANI GELOSA DI VALENTINA AUTIERO: “CON SAMMY NON BALLI, CON SIRIUS…”

Gemma Galgani sempre più presa da Nicola Vivarelli al punto da non tollerare le continue intromissioni di Valentina Autiero che, nel corso della puntata di Uomini e Donne, ha ammesso di volerci provare ancora con il 26 enne. “Con Sammy non balli perchè hai detto che rispetti Giovanna, mentre con lui..”, afferma la Galgani lanciando una frecciatina alla Autiero. La dama raccoglie e risponde improvvisamente: “non ballo con Sammy perchè vedo Giovanna innamorata e lui molto preso. Con voi non vedo tutto questo e poi tu non sei una tronista”. Nessun passo indietro, dunque, da parte di Valentina che fino a quando andrà in onda Uomini e Donne continuerà a provarci con il giovane corteggiatore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA