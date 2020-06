Uomini e Donne/ Anticipazioni 5 giugno: tensioni tra Gemma Galgani e Sirius?

Pubblicità

Terzo ed ultimo appuntamento della settimana per Uomini e Donne che torna in onda oggi, alle 14.45, su canale 5, con una puntata che dovrebbe avere nuovamente Gemma Galgani come protagonista. La dama di Torino sta continuando a conoscere il 26enne Nicola Vivarelli che si è presentato alla sua corte come Sirius. Nonostante l’importante differenza d’età, la frequentazione tra i due continua anche se, nelle ultime settimane, non sono mancati scontri e, soprattutto, divergenze d’opinioni. Durante il momento dedicato a Giovanna Abate, infatti, Sirius e Gemma hanno assunto due posizioni differenti: se il 26enne non ha apprezzato l’atteggiamento di Sammy Hassan scagliandosi contro di lui, Gemma ha difeso il 35enne corteggiatore di Giovanna Abate trovando nei suoi gesti il romanticismo di chi sta cercando di conquistare una donna. Due posizioni nettamente differenti che potrebbero creare tensioni anche nella conoscenza tra Gemma e Sirius. Pronta a commentare tutto quello che accadrà tra i due è Tina Cipollari.

Pubblicità

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 5 GIUGNO: GIOVANNA ABATE AD UN PASSO DALLA SCELTA

La scelta di Giovanna Abate è sempre più vicina e, nell’appuntamento odierno con Uomini e Donne, la tronista potrebbe tornare al centro dello studio per sfruttare gli ultimi momenti che ha a disposizione con Sammy e Davide prima di decidere con chi lasciare la trasmissione. La scorsa puntata si è conclusa con Maria De Filippi che ha spiegato a Sammy come la scelta di Giovanna sia ormai alle porte. Hassan ha risposto con un sorriso, consapevole di essere uno dei preferiti di Giovanna. La Abate, dunque, avrà fatto altre esterne con i suoi corteggiatori? Non mancherà, poi, lo spazio per al tre dame. Tra quelle presenti nel parterre, potrebbero accomodarsi al centro dello studio Valentina Autiero e Roberta Di Padua, ma non sono esclude ulteriori sorprese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA