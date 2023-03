Gene Gnocchi: “La donna della mia vita? Mia nonna”/ “Adesso faccio il toy boy”

Gene Gnocchi, ex avvocato e poi comico, attore, musicista e personaggio televisivo è stato ospitato a Ciao Maschio da Nunzia de Girolamo. Pseudonimo di Eugenio Ghiozzi, in trasmissione spiega che “ci voleva un nome d’arte”, ricordando quando in passato “facevo del rock con mio fratello, Charlie Gnocchi, ci siamo chiamati così e non abbiamo più deciso di cambiarlo”. Sulla sua lunga carriera, fatta di tantissime professioni, confessa ironico che “la mia filosofia di vita è questa, meglio fare 10 cose male, piuttosto che una bene“.

“Ho cercato di fare tutto quello che potevo fare malamente”, continua a raccontare Gene Gnocchi, “per assaporare tutte le caratteristiche di ogni di ogni dello scibile umano, ma sono pigrissimo e rimango pigro”. Il suo sogno da bambino, però, era quello di fare il calciatore, abbandonato proprio forse per quella pigrizia, continua a raccontare Gene Gnocchi, che “mi contraddistingue. Però sono un pigro atipico nel senso che io prendo le cose da fare, però le procrastino fino all’ultimo secondo che le devo fare, cioè non mi ci metto”

Gene Gnocchi e l’amore

Passando a parlare di amore, con la sua ironia diventata ormai caratteristica, Gene Gnocchi racconta che in quel campo non è pigro, “è una caratteristica che ho reso lavorativa, e adesso faccio il toy boy, ho un tariffario”. Ma sulle conquiste, confessa che “chi fa il comico ha molte frecce al suo arco, perché alle donne piace molto ridere. Quando la donna l’hai fatta divertire, è già un bell’inizio. Poi, chiaramente, subentrano altri fattori”.

Secondo Gene Gnocchi, infatti, “devi essere gentile, onesto e disposto a conoscere i suoi, tante cose. L’intelligenza fa parte del prima, perché sei l’hai fatta ridere sei stato mediamente intelligente”. E rimanendo in tema amori, racconta che “la donna della mia vita è stata mia nonna perché ovviamente ho avuto dei genitori fantastici, meravigliosi, ma mia nonna, visto che ero il primo di sei fratelli e i miei non erano ricchissimi, quando nacquero gli altri stavo da mia nonna, che mi ha accudito. Una figura buona e intelligente che per me ha dato tutto”.

