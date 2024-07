Genitori Capo Plaza, chi sono/ “Papà guadagna mille euro al mese, vogliono la mia felicità”

Chi sono i genitori di Capo Plaza: che mestiere fanno

Tra i segreti del successo del cantante, che stasera sarà tra i protagonisti della puntata de Le Iene, c’è una famiglia felice che non gli ha mai fatto mancare niente, supporto e rassicurazioni al momento giusto e quella sana dose di fiducia che si ripone quando i figli decidono di spiccare il volo verso qualsiasi lido, Capo Plaza ha fatto pieno affidamento sui genitori sempre, in quei momenti in cui contava, nonostante dal punto di vista economico i suoi cari non brillassero. Ma i valori profusi dai cari del rapper si sono rivelati fondamentali per la carriera intrapresa qualche anno fa e che ha regalato frutti.

Capo Plaza ha raccontato in passato alcune curiosità riguardanti la sua famiglia, dal rapporto con i genitori ai mestieri di mamma e papà, che per assicurargli un futuro si sono sempre dati da fare: “Ho una sorella di 27 anni, una madre e un padre, siamo una famiglia molto unita, papà lavora come impiegato nell’ufficio delle case popolari, sta nella hall: guadagna mille euro al mese, mamma fa la contabile mezza giornata in uno studio d’avvocati e prende 300 euro, mia sorella era la studiosa, adesso ha lasciato l’università, penso che studiasse qualcosa per diventare educatrice ma non sono sicuro…”

Capo Plaza e il video di successo: “I miei genitori vogliono che sia felice”

Tra i più grandi successi del cantante originario di Salerno c’è senza dubbi la canzone Allenamento 4, un brano che ha avuto la possibilità di vivere nell’impianto nel quale gioca il Milan e Capo Plaza a tal proposito ha confessato di essersi sentito come Shevchenko, vecchia gloria dei rossoneri che nonostante il cambio di Paese e l’arrivo dall’Ucraina non ha mai dimenticato le sue radici, pur facendo sognare un nuovo popolo.

Riguardo al video di allenamento girato allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, Capo Plaza ha ricordato in una intervista al Corriere della sera come l’hanno presa i suoi genitori a riguardo: “Mah, in realtà niente di che, mia madre mi ha detto di essere contenta per me. Le interessa solo che il figlio stia bene, come ogni mamma deve fare e com’è giusto che sia”.

