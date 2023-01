Genitori Charlize Theron: quando la madre Gerda uccise il padre Charles/ “Era malato”

Charlize Theron, la madre Gerda uccise il padre Charles per legittima difesa

Forse non tutti conoscono il passato traumatico di Charlize Theron. L’attrice sudafricana e americana, infatti, ha vissuto periodi letteralmente drammatici a causa dei suoi genitori. Nello specifico del padre Charles, ucciso dalla mamma Gerda Maritz. Era il giugno del 1991 e l’attrice, all’epoca appena quindicenne, viveva con papà e mamma in Sudafrica. In una toccante intervista riportata qualche tempo fa da Vanity Fair, ha rivelato quello che ad oggi è stato l’episodio più devastante della sua esistenza, ovvero lo scontro mortale per il padre con mamma Gerda.

“Mia madre ed io eravamo nella mia camera da letto appoggiate alla porta perché lui stava cercando di sfondarla e volevamo impedirgli di entrare. Poi ha fatto un passo indietro e ha cominciato a sparare, tre colpi attraverso la porta. Nessuno dei proiettili ci ha colpite, è stato solo un miracolo“, ha raccontato Charlize Theron. A quanto pare, dopo i colpi subiti, mamma Gerda è riuscita a recuperare l’arma al marito, sparandogli mortalmente. Un caso che si è chiuso per legittima difesa, ma che inevitabilmente non è stato dimenticato da Charlize e sua mamma.

Charlize Theron e la violenza del padre Charles: “Era molto malato”

“Questo tipo di violenza che si verifica all’interno della famiglia è una cosa che condivido con molte persone”, ha spiegato Charlize sottolinenando l’importanza del dialogo e della condivisione. “Non mi vergogno a parlarne perché penso che più ne parliamo più ci rendiamo conto di non essere soli”, ha aggiunto. Il padre, naturalmente, aveva dei problemi. Charles Theron era infatti un alcolista e la sua aggressività era una terribile conseguenza.

“Lo conoscevo solo così, era un uomo molto malato. Vorrei che quanto è successo quella notte non fosse mai avvenuto, ma è quello che accade quando non si affronta alla radice un problema come quello della dipendenza”, ha confessato amareggiata l’attrice sudafricana, che con la mamma ha instaurato un legame meraviglioso. “Vorrei tanto poter essere la donna che sono e fare il lavoro che faccio e proteggere completamente i miei figli da tutto. So che non è possibile, però spero che riescano a diventare le persone che vogliono diventare”, ha poi commentato Charlize in un passaggio su Glamour.

