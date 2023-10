Genitori di Anita Olivieri, chi sono?/ Sfogo al Grande Fratello 2023: “Hanno divorziato. Scontri con mamma…”

Chi sono i genitori di Anita Olivieri del Grande Fratello 2023: il divorzio e gli scontri

Anita Olivieri è tra i concorrenti che, arrivati alla settima puntata del Grande Fratello 2023, non ha ancora ricevuto una sorpresa. La ragazza si è finora esposta in più occasioni, mostrando di avere un carattere molto deciso, talvolta polemico. Negli ultimi giorni ha però palesato un lato anche fragile, in particolare quando, durante una chiacchierata con i suoi compagni d’avventura, ha parlato del rapporto con i suoi genitori.

Anita è figlia di genitori divorziati e, confidandosi con Rosy Chin, ha pensato al suo percorso in Casa, e al lavoro che sta facendo su se stessa per migliorarsi sempre di più come persona. Visibilmente commossa, ha quindi ammesso: “Io sono felice perché so che mia mamma è felice di me”.

Anita Olivieri: “Spesso ho litigato con mia madre perché…”

Spronata da Rosy, Anita si è allora confidata su aspetti più personali, parlando anche dei suoi genitori: “Io sono sempre stata felice, i miei per esempio non mi hanno mai fatto pesare il loro divorzio”, ha raccontato con orgoglio, sottolineando dunque il forte legame che li lega. Tuttavia, Anita ha ammesso che, a causa del suo carattere, spesso ha avuto scontri con sua madre: “Io ero sempre arrabbiata, pensa che una notte, dal nulla, ho deciso di andare via di casa”, ha rivelato all’amica.

Andando via di casa, e ritrovandosi sola con se stessa, la ragazza ha però avuto modo di ragionare sui suoi comportamenti, arrivando al punto di chiedere scusa a sua madre: “Io andando via di casa ho capito che la vita era di mia madre e non potevo decidere per lei”.

