Genitori di Carlo Verdone: chi sono Mario e Rossana

Carlo Verdone ha sempre raccontato di avere un legame molto forte con i suoi genitori, che gli hanno dato la vita e lo hanno instradato verso certi valori che ancora oggi sono ben saldi nella vita dell’attore. Parlando del papà, Mario Verdone, l’artista romano ha rivelato: “Mio padre mi ha dato la cultura, è stato un educatore. è stato nel 1975 il primo professore di storia e critica del film in Italia. È lui che ha aperto la storia critica del film in Italia”. Parlando con il figlio del lavoro da attore, come raccontato proprio da Carlo, gli diceva: “È un mestiere difficile perché o sei nelle prime posizioni, ma se stai in basso è dura. Ne ho visti io di attori che non ci sono mai riusciti, è una vita di stenti, io non sono tanto d’accordo”.

La mamma di Carlo Verdone, Rossana Schiavina, è stata per sua stessa ammissione la persona più importante della sua vita, quella che gli ha permesso di vivere un’infanzia e un’adolescenza serena: “Ha avuto sempre mille premure e mi ha passato molta della sua sensibilità, anche molta della sua ansia perché io all’inizio ero molto ansioso come persona e quindi per quello pensavo di non riuscirci a sfondare” ha rivelato l’attore. La donna è scomparsa a 59 anni per una malattia neurologica e ha lasciato un enorme vuoto nella vita del figlio, che è andato avanti ma mai senza dimenticare il suo esempio e soprattutto la sua sofferenza. Più volte, infatti, Carlo ha parlato della morte della mamma, affermando che non meritava di soffrire così, come purtroppo ha fatto.

Genitori di Carlo Verdone: il rapporto con papà Mario

Mario Verdone, papà di Carlo, non è stato solamente questo per lui. È stato anche un esempio, un uomo di cultura che “si è fatto da solo”, nonostante venisse da una famiglia povera. Oggi, ricordando il padre, scomparso nel 2009, Verdone lo pensa “con la cosa più bella che aveva: una risata liberatoria che contagiava”. Proprio grazie al papà, l’attore ha vissuto in un vero e proprio salotto culturale in gioventù. A legare i genitori di Carlo Verdone, invece, un grande amore, interrotto troppo presto dalla malattia della mamma.