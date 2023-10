Genitori di Giampiero Mughini e infanzia/ “Erano separati. Lui fascista convinto, lei la lasciai quando…”

Giampiero Mughini e il rapporto con i suoi genitori: un papà poco presente

Giampiero Mughini sta per fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2023. Durante la sua avventura avrà modo di raccontarsi al pubblico, ripercorrendo non solo la sua carriera ma anche la sua vita privata. Si parlerà probabilmente anche della sua infanzia e del rapporto con i suoi genitori, un argomento che tocca profondamente il giornalista, al punto da lasciarlo in lacrime.

È quanto da lui dimostrato le poche volte in cui in TV ha parlato di loro e dell’affetto che li legava. Mughini ha rivelato che suo padre e sua madre erano separati, motivo per il quale riusciva a vedere l’uomo soltanto una volta al mese. “Quando ci vedevamo lui diceva in tutta la durata del pranzo quattro parole e io ce le ho tutte ficcate nella testa. A me bastavano quelle parole, mi piaceva tantissimo quella cosa!”, ha raccontato lo scorso anno in un’intervista a Oggi è un altro giorno.

Mughini, in quell’occasione, ammise che suo padre era molto severo e pretendeva da lui molto, a partire dalla scuola. Non ammetteva voti bassi, neppure uno soltanto. Tuttavia tra loro vigeva un forte rispetto reciproco; tanto che Mughini ha rivelato: “Lui era un fascista convinto, io invece nella mia gioventù ero molto a sinistra ma lui non mi ha mai detto una parola perché lui mi rispettava.”

Eppure da quel padre non ha mai ricevuto una parola di affetto esplicita, un “ti voglio bene”. Sua madre invece “è stata importante, mi ha allevato, poi quando lei aveva già oltre i 50 anni io sono partito dalla Sicilia e l’ho lasciata”, ha ricordato non senza dolore in quell’occasione.

