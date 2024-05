Giampiero Mughini, chi è il giornalista sportivo/ Dalla carriera giornalistica alla vita privata

Giampiero Mughini, controverso giornalista sportivo e accanito juventino, sarà ospite nella puntata di oggi a Da noi a ruota libera. Il grande pubblico ha avuto modo di conoscerlo in numerose trasmissioni televisive e, più di recente, nei panni di concorrente del Grande Fratello 2023. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio la carriera professionale di Mughini.

Nato a Catania il 16 aprile 1941, si diploma al Liceo Classico per poi laurearsi in in Lingue e letterature moderne presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Nel 2007 si è iscritto all’albo dei giornalisti, per poi essere successivamente radiato a causa di due articoli in un periodo di sospensione dopo uno spot di telefonini. Ha collaborato con diverse riviste e testate giornalistiche: L’Europa, Panorama, Il Foglio e Libero. A fine anni’70 esordisce anche al cinema con Sogni d’oro, Il mio West e L’allenatore nel pallone 2. Dal 1998 al 2010 diventa ospite in diversi programmi sportivi molto noti come: Controcampo e Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Le sue controverse posizioni e il suo spiccato carattere sono stati spesso motivi di scontro nei vari salotti televisivi. Nota la rissa in diretta con Vittorio Sgarbi nella trasmissione Stasera Italia.

Giampiero Mughini chi è: la vita privata del giornalista

Giampiero Mughini nella sua vita privata è sposato con Michela Pandolfi, dal 1993. La moglie del giornalista è una nota costumista per il mondo dello spettacolo. La coppia ha deciso di non aver figli, ma di vivere la propria relazione in modo molto libero.

Lo stesso giornalista ha ammesso di aver tradito sua moglie, ma di essere sempre tornato da lei perchè profondamente legato a lei. Pandolfi è stata sempre vicina al marito anche quando Mughini ha scoperto di avere un tumore alla prostata che lo ha costretto ad operarsi urgentemente. Il giornalista, fortunatamente, aveva scoperto il male nella sua fase iniziale e non ha, dunque, avuto ripercussioni eccessive.

