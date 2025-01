Jane Alexander è sempre stata particolarmente legata alla sua famiglia d’origine, formata dal papà, un britannico discendente da una famiglia nobile e imparentato anche con i Re d’Inghilterra, e dalla mamma, croata. Ormai più di qualche anno fa, l’attrice ha perso il padre per via di un tumore: a legarla a lui era un rapporto molto profondo, come dimostra anche la decisione da lei presa di avere un figlio proprio per poterlo farlo conoscere al padre prima che lui morisse. E in effetti così è stato perché Damiano Schiozzi, figlio di Jane Alexander, è venuto al mondo sei mesi prima che morisse suo papà.

Parlando dei suoi genitori, Jane Alexander ha raccontato che sono stati proprio loro a insegnarle tutto quello che oggi sa ed è. Con il papà, in particolare, ha vissuto un rapporto particolarmente profondo: “Lui era un uomo alto due metri, talmente meraviglioso che gli volevano bene in tanti. Era una persona fenomenale nell’ascoltare, ascoltava meglio di qualunque altro”.

Genitori di Jane Alexander: “Felicità che non troverò più”

Come tanti adulti che convivono con il ricordo dei genitori amati, Jane Alexander ha spiegato di vivere “accompagnata da una forte malinconia. Una sensazione legata ad un passato, ad una felicità perduta, ad un amore infinito che non ritroverò più”. La mancanza del padre, per l’attrice è davvero un vuoto importante nonostante siano passati tanti anni dalla sua morte, avvenuta poco dopo la nascita di suo figlio, ormai vent’anni fa.

La morte del papà per Jane Alexander è stata una sofferenza immensa, acuita ancor di più da un’altra grave perdita successiva, quella della sorella, arrivata tre anni dopo. Al fianco dell’attrice, però, c’è ancora la mamma Irena, di origine croata: con lei, Jane ha un rapporto splendido. “Ci sono cose in cui ci somigliamo e in altre no. Lei è molto più posata. Da giovane era molto tosta, poi è diventata più sera. Io invece sono rimasta rock and roll” ha raccontato la conduttrice.

