Genitori Enrico Brignano, chi sono: la rivelazione dell’attore sul padre

Merito del successo e della popolarità riscossa in carriera dall’attore romano è da attribuire senza dubbi ai genitori di Enrico Brignano. L’artista capitolino in diverse interviste ha colto l’occasione per soffermarsi sulla madre e sul padre, spendendo parole importanti nei loro confronti e svelando quanto siano stati importanti, nel corso di una toccante intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, Enrico Brignano ha svelato alcuni curiosi retroscena in particolare sul padre: “È stato un genitore presentissimo, io auguro a mio figlio di ricevere da me tutto l’amore e la sapienza di mio padre, anche senza parole riusciva a comunicare cosa è il bene e cosa è il male, è talmente stata forte la sua presenza che è presente anche oggi nelle mie scelte”.

Riguardo ai genitori Enrico Brignano ha rivelato cose importanti anche nei confronti della madre, definendola come una donna che si è sempre spesa per gli altri.

Genitori Enrico Brignano, il desiderio dell’attore per il figlio: “Gli auguro di prendere da mio padre”

Nel corso di una vecchia intervista concessa a Verissimo, Enrico Brignano ha colto l’occasione nel salotto di Silvia Toffanin per tornare a parlare della sua relazione con i genitori, augurandosi qualcosa di speciale nei confronti del figlio Niccolò, venuto al mondo pochi anni fa:

“Gli auguro tutto l’amore e la sapienza di mio padre, che anche senza parole riusciva a comunicare cosa poteva essere il bene e cosa era il male” le parole sui genitori di Enrico Brignano. Riguardo alla madre l’attore l’ha invece simpaticamente definita come una di quelle persone che mettono tutto in ordine “che non si sa sa mai arriva qualche ospite”. I genitori di Enrico Brignano hanno sempre avuto un’influenza speciale sul comico, che adesso spera di girare ai suoi figli quanto appreso.