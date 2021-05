Genitori Francesca Lodo/ Il rapporto con la madre: “mi ha chiesto scusa perchè…”

Francesca Lodo e il rapporto con i genitori: la naufraga de L’Isola dei Famosi è nata a Selargius, un piccolo della provincia di Cagliari. Ha vissuto una infanzia difficile per via della separazione dei genitori; una separazione che ha visto la mamma chiamata a rimboccarsi le mani e fare enormi sacrifici per poter crescere due figli in una realtà piccola come quella di Selargius. Dopo aver conseguito il diploma presso l’Istituto Tecnico Femminile Linguistico di Selargius, Francesca comincia a lavorare come modella posando per stilisti sconosciuti e sfilate locali. Poi la grande occasione che la porta a vincere un prestigioso concorso di bellezza fino alla grande notorietà televisiva come letterina a Passaparola. La vita di Francesca Lodo non è stata tutta rosa e fiori, visto che improvvisamente si è ritrovata coinvolta in una inchiesta che ha fatto tanto clamore mediatico: si tratta di Vallettopoli. Durante una della puntate dell’isola, infatti, la Lodo ha ricevuto una bella sorpresa dalla madre che le ha inviato un messaggio.

Francesca Lodo e il rapporto con la madre: “mi ha perdonato certe mie affermazioni durante Vallettopoli”

“La vita ti ha messo a dura prova ma ti sei sempre rialzata da sola, ti chiedo scusa perché non ti ho tenuta per mano” sono le parole della mamma di Francesca Lodo che è scoppiata a piangere. La modella è così tornata su Vallettopoli, l’inchiesta della Procura di Potenza tra il 2006 e il 2007 che ha coinvolto diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Un’inchiesta mediatica che ad alcuni di questi personaggi ha spento i riflettori, tra questi c’è anche la Lodo. “Mia mamma – ha detto Francesca – mi ha chiesto scusa perché c’è stato un periodo della mia vita, dieci anni fa, molto importante e doloroso e mia madre non ha perdonato certe mie affermazioni durante Vallettopoli. C’è stata un’inchiesta durante quel periodo dove io avevo detto determinate cose sulla mia vita e sono passata come la persona che non ero e mia madre in quel momento c’è rimasta molto male. In quel momento della mia vita sono rimasta sola, tutte le persone che avevo accanto mi hanno voltato le spalle. Sono uscita dal mondo della televisione solo per poter dimostrare quella che sono realmente e non quella che la gente ha pensato che fossi”.

