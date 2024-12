Genitori James Franco, chi sono: la mamma Betsy è una poetessa

Il noto attore di fama internazionale James Franco, originario di Palo Alto, ha costruito una grande carriera nel corso degli anni, ottenendo riconoscenza e popolarità nel corso degli anni, figlio di Betsy, una nota poetessa, e Doug Franco e ha due fratelli, Tom Franco e Dave Franco. Di recente ha fatto tappa in Italia, dove ha presentato il suo nuovo film Hey Joe, che è stato girato totalmente a Napoli.

Osvaldo Paterlini, chi è il marito di Orietta Berti/ Insieme da sessant'anni: "Passione e rispetto"

“Non conoscevo l’italiano prima, ma innanzitutto da attore la sfida mi piace e questa è stata sicuramente una sfida, ho pensato che fosse così perfetta la barriera linguistica, era la metafora perfetta per rappresentare la barriera emotiva tra il padre e il figlio” le parole dell’attore che ha raccontato la sua esperienza totalizzante in Italia per le riprese della pellicola uscita nelle sale in questi giorni.

Leo Muscato, chi è il regista della prima della Scala di Milano 2024/ "Apriremo il sipario sulle macerie"

James Franco genitori, il padre Douglas scomparso nel 2011

Qualche anno fa la vita di James Franco e dei suoi fratelli è stata segnata dall’improvvisa morte del padre Douglas, venuto a mancare nel 2011, mentre la madre Betsy ha oggi 77 anni e prosegue la sua avventura come scrittrice. Dei genitori James Franco non ha mai parlato troppo negli anni, mentre Betsy al momento della scomparsa del marito si lasciò andare a un breve ma toccante tweet in ricordo del marito: “Ha dato tanto ai suoi tre figli e a me, e anche a molte altre persone” le sue parole sottolineando come non sia mai mancato l’amore e l’affetto nei confronti della famiglia.

Chi è Christian Schiozzi, ex marito di Jane Alexander?/ "Lui è un buon papà per Damiano, ma noi insieme.."

I genitori di James Franco hanno giocato un ruolo chiave anche nella costruzione della carriera dei figli, riusciti a inseguire i loro sogni, visto che anche i fratelli Dave e Tom sono oggi attori di successo, tutto questo grazie ai sacrifici della famiglia che ha sempre tenuto aperte le porte per loro.