Genitori Luca Vetrone, chi sono?/ “Di papà mi è mancata la presenza. Mia mamma? La amo!”

Chi sono i genitori di Luca Vetrone? Il rapporto con la mamma

Luca Vetrone è stato l’unico concorrente non ‘Vip’ a partecipare a L’Isola dei Famosi 2023. Il naufrago si è però distinto per il suo carattere, riuscendo a conquistare la finale. E mentre si gioca la possibilità di vincere il programma, potrebbe arrivare per lui una sorpresa in diretta. Potrebbe infatti ricevere un nuovo messaggio di amore e conforto dalla sua mamma, unica parente finora ospite in studio.

Tra Luca e sua mamma c’è un rapporto bellissimo, fatto di grande stima e amore. Sentimenti che la donna ha manifestato anche in diretta a L’Isola, dicendosi fiera di suo figlio: “Stai spaccando! Sono orgogliosa di te”, sono state le sue parole dallo studio al figlio. Nessun cenno, in studio o in videomessaggio, è invece arrivato dal suo papà. Perché?

Luca Vetrone e il rapporto complicato col papà

È stato proprio Luca Vetrone, nel corso della sua avventura a L’Isola dei Famosi 2023, a parlare di suo padre e del loro rapporto non proprio idilliaco. “Mio padre non è che mi abbia fatto mancare qualcosa, ma la presenza…”, ha spiegato Luca. “La cosa che mi è mancata di più è raccontargli quello che mi succedeva”, ha poi aggiunto. Raccontandosi ai compagni d’avventura, il ragazzo ha infine spiegato: “È una situazione che ti segna per tutta la vita, ma ti assicuro che se cresci bene cresci forte. Tu sei un bravo ragazzo e sarai un bravo padre perché sai cosa è mancato a te”, dice Paolo mentre Luca ammette di aver visto in Andrea una figura paterna”.

