Mariavittoria Minghetti e il difficile rapporto con i genitori

Mariavittoria Minghetti non ha mai avuto un bel rapporto con la madre che non l’avrebbe mai abbracciata come ha raccontato lei durante la permanenza nella casa del Grande Fratello. Professionalmente realizzata, Mariavittoria ha seguito le orme di famiglia laureandosi in medicina e specializzandosi in medicina estetica. Nonostante la passione in comune con la mamma che è una ginecologa, però, Mariavittoria non ha mai avuto un rapporto sereno con il padre e la madre.

Bernardo Cherubini innamorato di Amanda Lecciso/ La verità spiazzante al Grande Fratello

“I miei lavoravano e basta e io non ci stavo quasi mai con loro. Mamma lavorava di giorno e di notte e mi ricordo che quando lavorava di notte io mi attaccavo alla sua gamba e piangevo disperata chiedendole di non lasciarmi”, è il triste racconto fatto da Mariavittoria all’interno della Casa.

Mariavittoria Minghetti: le dichiarazioni sui genitori

Nella casa del Grande Fratello, Mariavittoria ha parlato spesso dei genitori, ma mai del fratello. Sul rapporto con la mamma e il padre, la Minghetti ha raccontato diversi dettagli. “Ci sono delle volte che non sento mai mia madre, mio padre proprio zero” – ha detto ancora Mariavittoria. “In casa non riusciamo neanche a dirci ti voglio bene”, ha aggiunto ancora la Minghetti che ha svelato di non ricordare neanche un abbraccio ricevuto dal padre.

Grande Fratello, puntata 30 gennaio 2025/ Diretta ed eliminato: soprese per Eva Grimaldi e Bernardo

“Io sono entrata qui dentro e non ho sentito mio padre. Non mi ha chiamata per farmi l’in bocca al lupo“, ha svelato ancora. Mariavittoria, inoltre, ha raccontato di essersi sentita sempre “quella sbagliata” della famiglia quando aveva un problema e di essersela sempre cavata da sola perché non poteva andare dalla madre a confidarsi.. “Se ho un problema, la prima persona che mi viene da chiamare non è mia madre perché da lei ricevo sempre un giudizio anche se io avrei davvero bisogno di lei. Quello che mi è mancato è stato un abbraccio”, ha concluso.

Zeudi Di Palma "sotto accusa" al Grande Fratello, Javier Martinez la difende/ "Non penso che tu sia furba"