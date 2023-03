Gennaro e Simona, Matrimonio a prima vista/ Le insicurezze di lui la indispettiscono

Gennaro e Simona, il silenzio fa da padrone a Matrimonio a Prima Vista

Non sono tempi facili per Gennaro e Simona a Matrimonio a Prima Vista. Tra il cameriere 34enne Gennaro Vergara e l’amministratrice di un cantiere navale 30enne Simona Viola, le cose non sono partite col piede giusto. Colpita negativamente dalle insicurezze del marito, che non ritiene adatto per stare al suo fianco, la concorrente si chiude in un silenzio assordante e abbastanza rapidamente comunica al compagno che difficilmente le loro strade potranno incrociarsi. Una chiusura totale che però non abbatte Gennaro, determinato a portare avanti l’esperimento e a conquistare Simona.

Le sue iniziative, tuttavia, non sembrano dare i frutti sperati. La conoscenza comunque continua, nonostante la lontananza sempre più evidente. Serve un’idea di Favaretto per smuovere le carte, infatti quest’ultimo propone alla coppia un gioco che potrebbe in qualche modo avvicinarli. Gennaro e Simona non si tirano indietro, ma la musica non cambia dal punto di vista della coppia.

Gennaro e Simona, altro flop di coppia a Matrimonio a Prima vista?

Su Gennaro e Simona ci sono pochi dubbi: lei non sembra affatto disposta a mettersi in gioco in questo percorso, né tantomeno sembra nutrire un interesse nei confronti del marito. E ciò che ne consegue è questo: Simona si trova a rimproverare più volte il compagno, accusandolo di essere troppo accondiscendente e coglie l’occasione per dirgli di non essere affatto interessata a lui. Il gioco proposto da Favaretto, come anticipavamo, non smuove una situazione intricata e stagnante.

Simona pare non vedere l’ora di concludere la sua esperienza a Matrimonio a Prima Vista, mentre Gennaro – nonostante la buona volontà – rischia di demoralizzarsi ulteriormente. I colpi di scena potrebbero essere del tutti assenti in questo caso, ma non resta che osservare cosa accadrà nei prossimi episodi per capire quale futuro attende Gennaro e Simona.

