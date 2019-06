Gennaro Lillio pazzo di Francesca De André/ “Ora è un’altra persona, anche più bella”

Gennaro Lillio è pazzo di Francesca De Andrè. Dopo quasi due settimane dalla finae del Grande Fratello 2019, tra Gennaro e Francesca la storia continua. Nonostante, in questo momento, siano separati per un viaggio che la De Andrè si è concessa a Miami, i due continuano ad essere sempre più vicini al punto da scambiarsi dolci messaggi sui social in cui dichiarano di sentire la mancanza l’uno dell’altra. Quella che sta venendo fuori è una Francesca De Andrè dolce e romantica. A confermarlo è lo stesso Gennaro che, ai microfoni del settimanale Vero ha raccontato quanto sia diversa la figlia di Cristiano De Andrè senza telecamere. “Una persona completamente diversa, anche più bella! Per questo sono sempre più convinto che quello che è emerso in tv di lei sia legato al forte stress che stava vivendo in quei giorni”, ha spiegato il napoletano.

GENNARO IIO: “FRANCESCA DE ANDRE’? NON E’ A PERSONA CHE AVETE VISTO”

Se nella casa del Grande Fratello 2019 Francesca De Andrè ha tirato fuori il lato più aggressivo del proprio carattere, nella vita di tutti i giorni sta regalando a Gennaro Lillio gli aspetti più teneri e romantici di sè. Gennaro, infatti, assicura che quella vista nella casa non sia la vera Francesca e che sia stata condizionata da tutto ciò che è successo, in primis il tradimento dell’ex fidanzato Giorgio Tambellini. “Mentre ci trovavamo nella Casa, ogni lunedì a Francesca veniva puntato il dito contro. Ha vissuto un’esperienza di forte stress, è sempre stata criticata, messa sotto accusa. Ha addirittura ricevuto una diffida da suo padre, ha subito un tradimento…tutte esperienze forti che hanno fatto sì che uscissero fuori atteggiamenti irascibili, tutte cose che non voglio giustificare, visto che non sono stati belli, ma che comunque possono essere comprensibili”, ha dichiarato Gennaro Lillio che ha perdonato anche gli atteggiamenti che ha avuto nei suoi confronti – “Anche se trovo che abbia avuto un comportamento inaccettabile, mi sento di perdonarla perché voglio credere che Francesca, fuori dal contesto del reality televisivo, possa esprimere ben altre qualità. Insomma, posso assicurarvi che lei non è assolutamente quella persona che si è vista in tre o quattro vicende successe durante il programma”, ha concluso.

