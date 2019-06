Martina Nasoni e Daniele Dal Moro/ Cena a Terni con gli amici di lei: è nato l’amore?

Se nella casa del Grande Fratello 2019 hanno fatto fatica a capirsi al punto da essersi allontanati tantissimo durante le utime settimane del reality, nella vita vera, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono praticamente inseparabili. Dopo aver dormito insieme subito dopo la finale vinta da Martina, come hanno confessato ai microfoni di Pomeriggio 5, la Nasoni e Daniele stanno trascorrendo insieme tantissimo tempo per conoscersi come non hanno fatto in casa. I due non si considerano ancora fidanzati, ma ammettono che la oro non è amicizia. Tra la 21enne ternana e il bell’imprenditore veronese sta nascendo qualcosa d’importante come dimostrano le utime mosse di entrambi. I due, infatti, dopo aver trascorso quattro giorni insieme a Verona, si sono separati solo per un giorno per poi ricongiungersi. Daniele, infatti, non ha perso tempo e ha raggiunto la sua Martina proprio a Terni.

MARTINA NASONI E DANIELE DAL MORO: PRESENTAZIONI UFFICIALI A TERNI

Dopo un solo giorno di lontananza, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono riuniti. Daniele, infatti, trascorso un giorno a Roma dove ha avuto la possibilità di rivedere Valentina Vignali, è salito su un treno, come ha annunciato su Instagram e ha raggiunto la Nasoni a Terni dove ha cenato con tutti gli amici di lei conoscendo alcune delle persone più importanti della vita dekka 21enne. Martina, infatti, ha pubblicato una storia in cui mostra l’incontro dell’anno, quello tra Daniele e il suo migliore amico Mark. Nelle storie successive, poi, Martina mostra un Daniele tenerissimo mentre gioca con Emma, la figlia di un’amica di Martina. Dopo cena, i due sono andati via con l’auto della Nasoni e stavolta è Daniele a condividere due video in cui si diverte a prendere in giro il modo di guidare di Martina. In albergo, infine, dopo aver mostrato la stanza, Martina si lascia andare ad una dichiarazione mentre canta il brano di Emma Marrone “Arriverà l’amore”. Tra Martina e Daniele, dunque, è scoppiato l’amore?

