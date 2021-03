GENNARO LILLIO, FIDANZATO EMA KOVAC/ “Mi ha rifiutato tante volte, ma poi…”

Gennaro Lillio è il fidanzato di Ema Kovac, modella e showgirl croata che ha conosciuto nel 2020 nell’ambito della sua partecipazione al reality show Pechino Express. Prima di conoscere Ema, Gennaro era divenuto celebre per via del flirt con Lory Del Santo, con la quale ha intrattenuto una relazione fino al suo ingresso ufficiale nel mondo dello spettacolo. Oggi, Lillio è noto al grande pubblico come il personal trainer dei vip, anche se in molti se lo ricordano ancora al fianco delle sue fidanzate ‘ingombranti’ – oltre a Lory Del Santo, anche Francesca De André, conosciuta in seguito. “Purtroppo è finita perché quando due persone sono così tanto diverse tra loro, prima o poi la relazione è destinata a finire”, ha dichiarato Lillio in un’intervista del 2019 al Giornale. “Io le auguro il meglio…”, ha chiosato.

Gennaro Lillio e la sua love story con Ema Kovac

Napoletano, classe 1991, Gennaro Lillio ha mostrato fin da ragazzo una grande attitudine e passione per lo sport. La palestra era praticamente la sua seconda casa, e – per conciliare quest’hobby allo studio – si è specializzato all’università in Educazione alimentare. Contestualmente, Gennaro ha preso parte a diverse campagne pubblicitarie e servizi fotografici, oltre che a fiction come Furore, Il bello delle donne e Sirene. La sua esperienza nei reality è venuta soltanto dopo, come dopo è arrivato quello che sembrerebbe essere il suo grande amore, Ema Kovac: “Io sono sincero, non sono ipocrita”, ha precisato Gennaro nel corso di una diretta Instagram nell’aprile 2020. “Spesso e volentieri ci provavo con lei, però avevo perennemente dei rifiuti. Ema – prosegue – mi dava i due di picche… E non solo una volta, ma tante volte”. L’atteggiamento della Kovac l’ha portato a frenare: “Io per un attimo ho rallentato. Finita questa fantastica esperienza abbiamo avuto modo di rivederci, di incontrarci…”. E allora la scintilla è finalmente scattata.

La vita sentimentale di Gennaro Lillio

Sempre al Giornale, due anni fa, Gennaro Lillio parlava così della sua situazione sentimentale post-rottura con Francesca De André: “Sono single e non sono legato sentimentalmente a nessuno, anche perché quando quello che si prova è vero è difficile legarsi nuovamente a un’altra persona, specialmente quando dai importanza ad ogni attimo vissuto”. L’incontro con Ema Kovac l’ha aiutato a risollevarsi, quantomeno dal punto di vista sentimentale. Già in quell’occasione, Lillio aveva messo le mani avanti: “Non escludo il fatto di poter innamorarmi di un’altra persona. Sia ben chiaro, non sono in cerca, ma se dovesse arrivare una persona che sappia travolgermi, perché dirle di no? Badate bene, però, questo non è un annuncio!”. Dal suo punto di vista non lo era, ma noi, col senno di poi, possiamo dire che Gennaro ci sa fare con le previsioni.



