Gennaro Lillio/ “Ho sofferto di attacchi di panico!”, confessione a Taylor Mega

Gennaro Lillio è il primo finalista del Grande Fratello 2019. Il modello partenopeo, si è raccontato spesso, senza mai risparmiare dettagli, debolezze e fragilità. Per questo motivo, il concorrente è sicuramente tra i più amati di questa 16esima edizione. La sua forte vicinanza con Francesca De Andrè, è stata uno dei temi più gettonati della Casa e nelle ultime ore, la “coppia” si è lasciata andare scambiandosi un passionale bacio (e non solo!) sotto coperta. Lo scorso lunedì sera, durante la diretta Taylor Mega ha fatto il suo ingresso nella residenza più spiata d’Italia e così Gennaro, ha colto l’occasione per raccontarsi ancora. Il modello infatti, ha confidato di avere sofferto in passato di attacchi di panico. Gennaro poi, dopo averli affrontati, ne ha anche cercato le cause da vicino, senza però comprenderne i motivi con precisione. “Questi attacchi di panico non li avevo mai avuti. Mi sono venuti a 23-24 anni. Mi sono venuti improvvisamente. Dal nulla. Senza motivo”.

Gennaro Lillio: “Ho sofferto di attacchi di panico!”

Gennaro Lillio, parlando degli attacchi di panico con Taylor Mega, ha confidato di averli scoperti per via di una particolare sensazione : “Mi sentivo strano, non mi sentivo molto bene. Magari li avrà scatenati qualche delusione lavorativa a cui tenevo tanto sempre nell’ambito moda”. Di seguito, il modello della Casa del Grande Fratello 2019, ha spiegato che questo malessere, potrebbe essere nato dopo la concretizzazione di dovere rinunciare ad alcuni sogni. “Quando prendi delle batoste per i tuoi sogni, tu li percepisci in maniera molto più forte. Quindi può essere legato a quello, ma non era quello. Era quel senso di delusione forte che ti scatena qualcosa che tu già hai dentro”. Proprio Gennaro, prima di aprire il suo cuore a Taylor, si era già precedentemente confidato con Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari. Nel frattempo in queste ore, Gianmarco Onestini si è confidato con Daniele Dal Moro confidandogli di trovare il finalista visibilmente cambiato nelle sue relazioni con il resto dei coinquilini.

