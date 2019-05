Francesca De Andrè e Gennaro Lillio stanno insieme?/ “Voglio conoscere lati di te…”

Gennaro Lillo e Francesca De André sono fidanzati?

Coccole, grattini e abbracci tra Gennaro Lillo e Francesca De Andrè sembrano il preludio a una nuova storia d’amore; ma cosa sta succedendo veramente tra i due concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello 16? Come già vi abbiamo raccontato, l’attrazione tra Gennaro e Francesca è palpabile e nelle ultime ore si sono avvicinati senza nascondere la reciproca volontà di portare il loro rapporto a un livello più intimo. Fra un “Ti prenderei a morsi” e un “Perché non mi dai un bacio in bocca?” di Gennaro, l’amicizia sembra infatti evolvere verso un legame più profondo, ma per il momento, a parte qualche piacevole allusione e qualche flirt, i due continuano a definirsi semplicemente amici. Nelle ultime ore, però, Francesca De Andrè ha manifestato l’intenzione di conoscere Gennaro in maniera un po’ più dettagliata, scovando quei pregi e difetti che solo una relazione vera e propria può svelare.

Francesca De Andrè: “Voglio vedere come ti muovi nel mondo”

Francesca De Andrè ha spiegato a Gennaro Lillo di essere particolarmente interessata a quei lati del suo carattere, che all’interno della Casa del Grande Fratello 16 potrebbe non cogliere. Il suo interesse, ha spiegato la gieffina, si focalizza soprattutto sul suo modo di muoversi nel mondo, che annovera, oltre agli aspetti più importanti, anche le sfumature quasi impercettibili: “Non ti ho visto come ti muovi nel mondo, non ho visto anche come guidi”, ha fatto notare la De Andrè confrontandosi con Gennaro. “Tante cose devo vedere nelle persone che ho conosciuto qui – ha aggiunto poi la concorrente – Ti ho visto in una gabbia. Ti dico la verità, conosco pochi ragazzi di 27 anni […] vedo che sei molto maturo, ma per certi versi ci sono delle cose che sono curiosa di vedere”. E Anche Gennaro è dello stesso parere: “Anche a me piacerebbe vedere delle cose di te – ha rivelato il concorrente campano – me lo sono chiesto tante volte”. Voglia di vivere il loro rapporto lontano dalle telecamere?

Gennaro Lillo e Francesca De André: le lacrime, il lungo abbraccio e…

Solo poche ore fa Francesca De Andrè è scoppiata a piangere tra le braccia di Gennaro Lillio. La figlia del più celebre Cristiano ha infatti avuto un piccolo crollo emotivo, proprio mentre il suo compagno di avventure la stingeva forte nel suo abbraccio. Per consolarla, l’inquilino campano ha quindi aumentato la stretta, cingendola in maniera più salda e riservandole una marea di baci. Ma Francesca De Andrè e Gennaro Lillo stanno insieme? Gennaro non avrebbe alcun problema a dare il via a una storia d’amore con lei: molti suoi compagni di avventura hanno ammesso infatti di aver notato il suo profondo innamoramento e a che a frenarlo sia in realtà proprio la De Andrè. E nel bel mezzo dell’abbraccio è stata proprio Francesca a divincolarsi, prendendo le distanze, ma continuando a guardare il suo compagno di avventura dritto negli occhi. Sono innamorati? Il pubblico del Grande Fratello 16 sembra non avere più alcun dubbio…



