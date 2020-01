Gennaro Lillio Vs Daniele Dal Moro/ “Uomini e donne? Sei viscido! Martina Nasoni…”

E alla fine Daniele Dal Moro ha preso posto sulla comoda poltrona rossa di tronista di Uomini e donne. Lui ha iniziato il suo percorso nella registrazione di ieri pomeriggio mentre il popolo dei social diceva la sua iniziando a lodarlo, i fan, o ad attaccarlo. Tra questi c’erano anche alcuni ex gieffini a partire da Gennaro Lillio, da sempre amico e nemico di Daniele Dal Moro. Proprio il napoletano ha preso parola nelle storie per rivelare che, in altre circostanze, sarebbe stato felice di vedere l’amico sul trono ma, purtroppo, non è così, almeno non adesso, dicendosi felice del fatto che Martina Nasoni si sia allontanata da lui appena in tempo, prima di soffrire davvero. In particolare, telefono alla mano e in diretta dal Centro Direzionale di Napoli, Gennaro Lillio attacca il suo ex collega: “Sei viscido” e ancora: “Visto che non hai fatto altro che criticare Martina riguardo a Uomini e donne, per l’amicizia che ha con me, facendo spesso storie e battutine nei suoi confronti, io oggi non posso gioire per il tuo arrivo sul trono”.

GENNARO LILLIO ALL’ATTACCO DI DANIELE DAL MORO

L’attacco poi diventa più duro visto che Gennaro Lillio poi ha continuato al grido di “Sei un falso, un ipocrita, una persona meschina e una persona viscida. Sono contento che Martina si sia allontanato da te, buon trono, ciao”. In molti hanno criticato il napoletano perché l’attacco è arrivato giusto ora che, per via delle regole del programma, Daniele Dal Moro dovrebbe rimanere lontano dai social e, quindi, sarebbe impossibilitato a rispondere alle sue critiche. Davvero l’ex gieffino si farà scivolare tutto e dovrà fare finta di niente? Siamo sicuri che ne sentiremo delle belle nelle prossime settimane e chissà, forse Martina potrebbe scendere le scale per corteggiarlo…

