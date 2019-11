Genova, maltempo Liguria e allerta rossa/ A10 interrotta, frane e allagamenti

Prosegue l’ondata di maltempo che sta interessando la Liguria ormai da 48 ore a questa parte, con annessa allerta rossa. L’emergenza, come ha fatto sapere la Protezione civile, è stata prolungata fino alle ore 15:00 di oggi, domenica 24 novembre, sul Ponente ligure, mentre durerà fino alle ore 12:00 sul Centro della regione. Giovanni Toti, governatore della Liguria, ha aggiornata la situazione sulle condizioni meteo, scrivendo attraverso il suo account Facebook: «È passata la seconda nottata di allerta rossa in Liguria: ancora piogge con allagamenti e disagi diffusi, soprattutto su Savona e la Val Bormida. Evacuate dalle loro abitazioni altre 23 persone, 14 nella zona da Altare a Mallare (Savona) e 9 a Sant’Olcese (Genova) a causa di due frane. Restiamo in allerta rossa su Genova fino alle 12 e sul ponente ligure fino alle 15 di oggi». 25 persone sono state sfollate ad Arcara a causa di frane e smottamenti che hanno interessato da vicino pressoché tutta la provincia di Savona.

GENOVA, MALTEMPO LIGURIA: 150 MM DI PIOGGIA NEL SAVONESE

Nella notte, fra Savona e Albisola sono caduti quasi 150 millimetri di pioggia come sottolineato dai colleghi de IlSecoloXIX, e le autorità sono state costrette a chiudere numerose strade: «Sono più di 12 le strade chiuse – le parole di Luana Isella, consigliere provinciale alla viabilità – senza contare quelle con senso unico alternato. Speriamo chele precipitazioni diminuiscano ma vi preghiamo di evitare gli spostamenti e di restare a casa». La situazione sta lentamente tornando alla normalità da questa mattina, ma rimangono i disagi ad esempio a Marmorossi, sempre a causa di un movimento franoso. Chiuso anche il tratto autostradale dell’A10 Genova-Savona, fra Albisola e il bivio con la complanare savonese, in direzione di Ventimiglia, per via dei detriti che hanno invaso la carreggiata dopo la pioggia incessante. Chiusa anche l’uscita di Celle Ligure nonché il tratto fra Varazze ed Arenzano in direzione del capoluogo di regione, sempre per dei detriti in carreggiata.

