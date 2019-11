Maltempo Piemonte, allerta rossa/ Torino, preoccupa il Po, evacuazioni ad Alessandria

Il maltempo sta flagellando il Piemonte nelle ultime ore, con la protezione civile che ha diramato un’allerta rossa per la giornata odierna. Le situazioni più critiche, come riportato dai colleghi di TgCom24.it, riguardano in particolare la provincia di Alessandria, dove la pioggia è caduta copiosa nelle ultime ore, facendo innalzare inesorabilmente il livello dei fiumi e dei rii presenti in zona. Superamento della soglia di pericolo per i torrenti Bormida e Orba, come ricorda Meteoweb, nonché per il Tanaro alla sezione di Montecastello. Raggiungimento del livello di guardia anche per il Ceronda, il Malone, e il Cervo (in provincia di Biella e di Torino). 115 gli evacuati in via precauzionale nell’alessandrino, mentre sono 40 a Chiaverano, nel torinese, e 6 nel cuneese, in località Ormea. Non sono mancati smottamenti e allagamenti dovuti alle forti piogge, con conseguenti disagi per la viabilità.

MALTEMPO PIEMONTE, ALLERTA ROSSA: PIENA DEL PO PREVISTA PER DOMANI

Monitorato con estrema attenzione anche il livello del Po, che nelle prossime 24 ore, stando a quanto ritengono gli esperti, potrebbe superare la soglia 2 di criticità nel tratto piemontese, mentre nell’arco di 36 ore potrebbe arrivare alla soglia 3 (criticità elevata, colore rosso), in particolare in provincia di Torino: il culmine è previsto alle ore 12:00 di domani mattina. La macchina organizzativa è già scattata, con 1000 volontari del Coordinamento regionale già al lavoro, con l’aggiunta di altri 192 del Corpo Aib; 8000 i sacchetti di sabbia richiesti alla Protezione civile, con l’aggiunta di motopompe e una cisterna per l’acqua potabile. 60 strade sono chiuse in Piemonte, fra cui l’autostrada A5 nel tratto verso la Valle d’Aosta, a causa di una possibile frana che potrebbe scivolare a valle. Problemi anche per quanto riguarda la corrente elettrica, con centinaia di abitazioni nella val Lemme, nell’Acquese, nel Novese e nell’Ovadese, che sono rimaste senza energia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA