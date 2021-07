Genoveffa Darone, moglie di Lorenzo Insigne/ La dedica dopo la vittoria: “Orgogliosa”

Genoveffa Darone, conosciuta anche come Jenny, è la donna che ha conquistato il cuore di Lorenzo Insigne. Quello tra l’attaccante napoletano e la sua dolce metà è una splendida storia d’amore coronata non solo dal matrimonio, ma soprattutto dalla nascita di due figli, Christian e Carmine. Bellissima e prima tifosa del marito, Genoveffa Darone, come le altre signore della Nazionale, ha seguito da lontano le imprese della Nazionale sostenendo il marito sui social. Dopo la vittoria dell’Italia di Roberto Mancini contro l’Inghilterra durante la finale degli Europei di calcio, Genoveffa, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui indossa la maglia azzurra con il numero dieci, scrivendo una dolce dedica per il marito. “Orgogliosissima”, ha scritto nella didascalia e raccogliendo migliaia di like e commenti da parte dei followers.

Genoveffa Darone, le parole d’amore per Lorenzo Insigne

Mamma e moglie innamorata del marito Lorenzo Insigne e dei figli Christian e Carmine, Genoveffa Darone, su Instagram, condivide tante foto della sua vita privata. Lo scorso 19 marzo, in occasione della Festa del papà, ha dedicato delle splendide parole d’amore all’uomo con cui ha realizzato il sogno di costruire una famiglia. “Sei un papà meraviglioso,per i nostri bimbi sei un eroe,un esempio,sei il loro mito.Sono così orgogliosa di te.Grazie per metterci sempre al primo posto.Tanti auguri al papà migliore del mondo!ti amiamo”. Attualmente in vacanza ad Ibiza, anche Insigne, tra le storie di Instagram, ha pubblicato una foto della moglie scrivendo semplicemente “vita mia”.

