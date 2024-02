Geolier, debutto record di streaming con “Nuova scena” su Netflix/ Il traguardo, dopo Sanremo 2024!

Nuova scena, il debutto di Geolier é da record su Netflix

Geolier conquista un nuovo ed importante traguardo, con il debutto da record di streaming su Netflix, al timone di Nuova scena.

Mentre si prepara per un evento sold-out previsto a giugno 2024 allo Stadio Diego Armando Maradona della città natia di Napoli, Geolier sbarca su Netflix registrando un esorbitante volume di plays sulla piattaforma di streaming Netflix, dove dal 19 febbraio 2024 va in onda il nuovo talent show che lo vede protagonista: “Nuova scena”. Si tratta del format che vede il cantautore sopravvissuto al Limes del quartiere di origine, Secondigliano, già record di incassi nella classifica album di fine anno 2023 con Il coraggio dei bambini e outsider a Sanremo 2024 con la hit dal successo mondiale su Spotify Global, “I’ p’ me, tu p’ te“, debuttare alla conduzione e nel ruolo di rap coach, giudice, insieme all’icona veterana tra i rapper italiani Fabri Fibra e l’altra nuova rappresentante della scena rap made in Italy, Rose Villain.

Composto da 8 episodi, Nuova scena si suddivide in tre parti: una prima che ha visto la pubblicazione dei primi 4 episodi il 19 febbraio, una seconda che, invece, debutterà con le puntate 5, 6 e 7 il 26 febbraio.

Nuova scena prevede in palio un ingente premio

La puntata finale, con in palio un premio del valore di 100mila euro per il vincitore nonché il rapper del futuro, invece, approda in streaming il 6 marzo 2024.

Tra gli ospiti preannunciati, pronti ad affiancare i giudici nel corso delle puntate di Nuova scena figurano in particolare Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta,Yung Snapp. Duetteranno nel corso degli episodi con i giovani talenti in gara, Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos. Nel frattempo, intanto, le immagini del debutto di Geolier in partnership con l’artista del duetto di Fantasmi, Rose Villain, e Fabri Fibra fanno il giro nel web, divenendo particolarmente virali su TikTok. Tra gli altri traguardi nel dopo-Festival di Sanremo 2024, inoltre, Geolier annovera il massimo picco per un artista maschile su Spotify…

