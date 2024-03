Geolier e Ultimo, “L’ultima poesia” é il nuovo singolo/ Le reazioni dei fan del duo

Sanremo 2024, Geolier unisce le forze con Ultimo: il nuovo singolo é ‘L’ultima poesia’

Dopo il mancato trionfo al Festival della canzone italiana all’edizione di Sanremo 2024, che ha beneficiato Angelina Mango, Geolier rilascia il nuovo singolo in un duetto con Ultimo.

Si tratta del singolo dal titolo L’ultima poesia, che é finalmente giunto al rilascio per Geolier, presentato dal secondo classificato al Festival di Sanremo 2024 in un post pubblicato via social. Il brano é un’uscita discografica che vanta la produzione di Takagi & Ketra. La canzone, edita in lingua napoletana, a distanza di poco più di dieci ore dal rilascio, sembra voler scalare le classifiche, imponendosi anche come una preannunciata tendenza per la musica in termini di visualizzazioni su Youtube Italia, con il video dell’audio ufficiale.

L’ultima poesia é un preannunciato tormentone?

«Amo le canzoni napoletane. Amo ultimo. E in una sola canzone ha racchiuso mille emozioni. Pazzesca, bravo anche Geolier», si legge tra i commenti entusiasti degli utenti online, a margine della pubblicazione. Gigi D’Alessio, in qualità di ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, si dichiara del tutto entusiasta, con una eloquente esclamazione partenopea: «Azz!». Sempre sul re dei social, Instagram, tra le altre reaction a caldo al rilascio tanto atteso del singolo in duetto con Ultimo di Geolier, spicca poi la reazione di Belen Rodriguez, che commenta improvvisandosi una napoletana: «Mamma mi». E tra i blogger più influenti via social, poi, non può mancare Menestrello, che sentenzia in un sonoro commento di risposta alle giurie stampa, web e radio che hanno penalizzato nei voti Geolier annullandone il plebiscito del televoto per la sua vittoria a Sanremo 2024: «Un saluto alla sala stampa sanremese».

Insomma, le prime reazioni a caldo per il nuovo singolo di Geolier in duetto con Ultimo sembrano anticipare l’upgrade di tormentone per la nuova canzone appena pubblicata. Nel frattempo , a prima firma Il sussidiario.net il nuovo brano, L’ultima poesia, si impone come la più alta nuova entrata nella classifica delle tendenze per la musica, posizionandosi alla #2 tra i trend musicali su YouTube Italia. Questo, sulla scia del successo di risonanza internazionale che il cantautore di Napoli registra con il brano presentato a Sanremo 2024, “I’ p’ me, tu p’ te”.

