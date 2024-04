Geolier e Ultimo: “L’ultima poesia” é il singolo più venduto/ Tutte le posizioni in classifica FIMI

Geolier e Ultimo primeggiano nella classifica FIMI top of the music dei singoli

Geolier e Ultimo insieme formano il duetto del momento sulle note di L’ultima poesia, il brano più venduto nell’ultima settimana che si chiude il 14 aprile 2024.

Dopo la vittoria mancata al Festival della canzone italiana di Sanremo 2024, andata ad Angelina Mango, Geolier si aggiudica il primo podio per le vendite nella classifica dei singoli più venduti in Italia. Mentre la prima posizione per le vendite degli album, di vinili e musicassette va a La Sad con Odio.

Gianluca Guidi: “Cresciuto con la musica di Frank Sinatra”/ “Ho anche una vena di pittore ma...”

Geolier e Ultimo, quindi, nel dettaglio sono i re delle vendite settimanali relativamente al singolo che li vede collaborare in lingua napoletana. Il rapper sopravvissuto al Limes del quartiere di Secondigliano a Napoli e il cantautore romano si fondono in un’alchimia magica tra le note della canzone partenopea, che ora conquista i fruitori di musica da Nord a Sud Italia, e non solo. L’ultima poesia é la canzone più acquistata nell’arco degli ultimi sette giorni nel Belpaese. Ad attestare il dato è la Federazione Industria Musicale Italiana, con le sue consuetudinarie classifiche, in particolare la classifica che riguarda le vendite dei singoli.

Loredana Lecciso e Al bano si sposano?/ Lei:"Matrimonio? Me lo ha chiesto ma gli ho detto di no"

Partono i tour del duo di cantautori e…

L’ultima poesia con il rilascio in musica approdava prontamente nella top 20 di EarOne, che é la classifica che accoglie i pezzi più trasmessi in radio.

Geolier festeggerebbe intanto il successo di L’ultima poesia con Ultimo tornando in studio di registrazione a lavorare probabilmente al nuovo materiale che ha in serbo per la sua musica. Ma non é tutto, perché inoltre per entrambi i due cantautori noti si prevedono delle nuove date live di concerto, per un preludio ad un’estate a dir poco rovente. Geolier é in partenza con il tour il 15 giugno da Messina, mentre Ultimo si prepara a dare il via al suo tour il 2 giugno da Trieste.

Jasmine Carrisi, chi è l'ex fidanzato Alessandro Greco e il nuovo disco/ "Dubito di diventare presto mamma"

Nel frattempo si rilevano anche tutte le altre posizioni nella celebre Top10 dei singoli più venduti in Italia.

Abbiamo quindi in seconda posizione DOPO LE 4 di TONY EFFE, BRESH & TEDUA. Terza posizione per COME UN TUONO per ROSE VILLAIN FEAT. GUÈ. Quarta posizione per MIU MIU MIU MIU di TONY EFFE. Quinta classificata é 100 MESSAGGI di LAZZA.













© RIPRODUZIONE RISERVATA