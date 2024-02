Geolier con “I p’ me, tu p’ te” a Sanremo 2024/ Applausi al Teatro Ariston, dopo la polemica

Geolier, per tutti “l’outsider di Sanremo 2024”: stupirà tutti con il brano in napoletano “I p’ me, tu p’ te”

Applausi scroscianti per Geolier e la sua proposta partenopea I p’ me, tu p’ te, una canzone sulla fine di un amore e la sua consapevolezza. É il momento di dividersi e prendere la propria strada, senza l’altro, capace a farci sentire più soli senza la solitudine. La storia di un amore tossico in lingua napoletana e in italiano. E il feedback é più che positivo, dopo la polemica sulla ammissione del secondino e la sua forma linguistica. Oltre agli applausi in studio, si contano i commenti social di chi la dà per una preannunciata hit in radio. (Agg. Di Serena Granato)

Geolier é in gara

Geolier è tra i big in gara nella 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 con il brano “I p’ me, tu p’ te“. Dopo aver infranto record su record e collezionato dischi di platino e d’oro, il giovane rapper napoletano arriva per la prima volta come BIG al Festival di Sanremo 2024. Una partecipazione a detta di molti da “outsider”, ma il rapper è tra i big più attesi della kermesse canora italiana. Una grande emozione per il giovane rapper che salirà per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo con un brano up-tempo che si preannuncia una nuova hit.

Geolier rivela “Ho sempre guardato Sanremo con la mia famiglia perché amo la musica e spero che la gente capisca quello che dico e non si fermi alla prima parola in napoletano che non capisce. Il napoletano riesce a trasmettere le emozioni, il messaggio arriva anche se non si capiscono tutte le parole” ha detto il rapper alla vigilia dell’inizio di Sanremo 2024. Arriva sul palcoscenico di Sanremo 2024 con un brano interamente in lingua napoletana ed è consapevole di quanto Amadeus sia stato decisivo in questa scelta: “Ad Amadeus vorrei dire grazie, perché sto qua in napoletano e per me già è tanto” – ha detto dalle pagine di Repubblica.

Ma chi è Geolier, il rapper tra i 30 big protagonisti del Festival di Sanremo 2024? Classe 2000, Emanuele Palumbo, questo il suo vero nome, è nato il 23 aprile a Napoli. Cresciuto a Secondigliano, uno dei quartieri più difficili della città di Napoli, il giovane rapper ha preso spunto dalla periferia per le sue canzoni alla ricerca di rivalsa e di un posto nel mondo. “Crescere a Secondigliano ti dà una marcia in più” ha dichiarato nel 2019 a Noisey precisando – “la mia è stata un’infanzia da grande. Ho fatto le mezze giornate a lavoro quando ancora andavo a scuola. Non ho mai chiesto soldi a mia mamma. Me li metteva lei sul comodino”. La musica, in particolare quella rap, è sempre stata il suo pallino sin da quando a soli 5 anni si appassiona al disco “Get Rich or Die Tryin’ di 50 Cent. A 12 anni arriva la prima canzone, ma ha dichiarato: “è difficile abbandonare un posto di lavoro per fare musica» racconta a Fanpage. «Lavoravo in una fabbrica di lampadari e lasciare questo per mio padre era inconcepibile. Lasciare un posto di lavoro per fare musica, non capiva, mi diceva che dovevo realizzarmi”.

Nel 2019 arriva la grande occasione con il brano “Co’Sang” realizzato con Gué Pequeno, Emis Killa e Luchè. “È solo grazie ai Co’ sang che il quartiere di Secondigliano si è avvicinato al rap. Prima non si ascoltava. Se avevi il cappellino New Era in testa te lo toglievano. Perché si ascoltava il neomelodico” – ha raccontato il rapper. Successivamente collabora con Gigi D’Alessio e Lazza fino alla definitiva consacrazione con l’album “Il Coraggio dei Bambini”, uno dei successi più importanti della sua carriera. Oggi, nel 2024, è tra i BIG della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024!











