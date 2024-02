Geolier: The Kolors lo invitano al Forum D’Assago/ La svolta, dopo la rivalità a Sanremo 2024

Sanremo 2024, Geolier e The Kolors si fondono a Milano

Ben oltre la rivalità che li ha visti protagonisti nella gara tra i 30 Big di Sanremo 2024, The Kolors e Geolier si preparano a stringere le forze sul palco del Mediolanum Forum di Assago a Milano.

Ispirati alla “grande bellezza” del fenomeno global made in Napoli, The Kolors e Geolier possono dirsi tra le proposte Big più radiofoniche della 74a edizione del Festival della canzone italiana, occupando rispettivamente la #4 e la posizione #5 nella classifica dei brani dal più alto volume di passaggi radiofonici nella classifica Earone Airplay 2024. E, così come trapela in un post virale nel web, condiviso da Radio Kiss Kiss su Instagram, The Kolors dedicano al competitor Big una cover del brano sanremese dello stesso Geolier, “I’ p’ me, tu p’ te”, invitando il rivale napoletano a unire le forze in musica sul palco del live atteso per il 3 aprile, al Mediolanum Forum di Assago.

Geolier é al settimo cielo per la collaborazione con The Kolors

Un traguardo quello del live made in Milan, che era particolarmente atteso da parte di Stash Fiordispino & Company, e che The Kolors ora intendono condividere con il rapper sopravvissuto al Limes del quartiere di Secondigliano.

E non può di certo mancare la pronta reazione a caldo del destinatario del clamoroso invito per la data di Milano dei The Kolors, con tanto di una rivisitazione urban funk di Stash & company della hit italo-partenopea “I’ p’ me, tu p’ te”.

Il rapper outsider, giunto secondo classificato alla finale di Sanremo 2024 si palesa eccitato all’idea di fondersi con la band ex concorrente e vincitore di Amici di Maria De Filippi, alla presa visione della cover unplugged a lui dedicata: “Madonna mia! Bellissim’! Ci vediamo al Forum, guagliú!”, esclama particolarmente entusiasta Emanuele Palumbo in arte Geolier, dichiarandosi al settimo cielo per l’invito a prendere parte all’atteso live. Questo, mentre lo stesso Geolier registra un debutto da record di streaming su Netflix, con il debutto di Nuova scena…

