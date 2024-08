Gallipoli in trepidante attesa per la scaletta del concerto di Geolier previsto per questa sera, 12 agosto 2024. Il rapper campano reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo continua a macinare successi dopo I p’ me, tu p’ te. Hit e tormentoni portano la sua firma per il live show pugliese non spiccano solo le canzoni più recenti che colorano la bella stagione ma anche i successi del passato che hanno contribuito a rendere ancora più luminosa la sua stella nel firmamento musicale.

In attesa di scoprire la scaletta del concerto di Geolier a Gallipoli – questa sera 12 agosto 2024 – ricordiamo ai fan che sono previsti ancora altri due appuntamenti prima che il rapper saluti il suo pubblico almeno fino al tour 2025. Nello specifico, Geolier si esibirà ancora il prossimo 16 agosto alla Red Valley di Olbia e concluderà il giro estivo il 18 agosto alla Tirreno Festival di Diamante. Ora, tuffiamoci nella imperdibile scaletta del concerto di Geolier a Gallipoli, oggi 12 agosto 2024.

Scaletta concerto Geolier a Gallipoli: tra hit iconiche e tormentoni estivi, oggi 12 agosto 2024

Stando a quanto riportato da Setlist, sempre ben informato sulle scelte dei cantanti, la scaletta di Geolier per il concerto di Gallipoli al Raffo Parco Gondar – questa sera, 12 agosto 2024 – dovrebbe contenere anche i successi più lontani nel tempo del rapper campano. Apertura con alcune delle canzoni più iconiche del rapper; da Per Sempre a Money, passando per Si Stat Tu a Me vulev fa ruoss. Saranno in totale circa 30 le canzoni di Geolier previste dalla scaletta e che questa sera risuoneranno sul palco allestito al Raffo Parco Gondar di Gallipoli. In particolare il finale si appresta ad essere da urlo con il trittico: Come vuoi, Give you my love e I p’ me, tu p’ te.

La scaletta

Per sempre

Money

So Fly

Presidente

Si stat tu

Me vulev fa ruoss

Scumpar

Moncler

Personale

Ricchezza

Episodio d’amore

Nessuno

Idee chiare

Chiagne

Narcos

Maradona

Capo

Nun para, nun vec, nun sent

2 secondi

Il male che mi fai

Già lo sai

Voglij sul a te

Na Catena

Emirates

L’ultima poesia

I P’ Me, Tu P’ Te

Napoletano

M’ manc

X caso

Io t’o giur

Acqua tonica

Campioni d’Italia

Ammo ma c t sap

Cadillac

Extendo

El pibe de oro

P Secondogliano

Una come te

Finché non si muore

Come vuoi

Give you my love

I P’ Me, Tu P’ Te