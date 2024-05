Georg Steinhauser, chi è il vincitore della 17a tappa del Giro d’Italia/ Il tedesco è figlio d’arte

Georg Steinhauser della EF Education-EasyPost è il vincitore della diciassettesima tappa dell’edizione 107 del Giro d’Italia la Selva di val Gardena – Passo del Brocon. Il suo nome è relativamente nuovo nel panorama del ciclismo, dato che ha soltanto 23 anni. Il tedesco, tuttavia, è figlio e nipote d’arte. Il papà infatti è Tobias Steinhauser, che è stato un atleta professionista dal 1996 al 2005, arrivando quinto ai Mondiali del 2000. Successivamente si è dedicato alla carriera da dirigente sportivo. Lo zio, invece, è il più famoso Jan Ullrich, soprannominato il Kaiser o Kaiser Jan, che ha vinto un argento in crono e un oro in linea ai Giochi Olimpici di Sydney 2000, un oro in linea tra i dilettanti ai Mondiali di Oslo 1993, un bronzo in crono ai Mondiali di Agrigento 1994, un oro in crono ai Mondiali di Verona 1999 e un oro in crono ai Mondiali di Lisbona 2001.

Il ciclismo insomma è un affare di famiglia. La sensazione è che abbia tutte le carte in regola per dire la sua in questo sport. Fino a poche ore fa il suo miglior risultato era il secondo posto ottenuto in linea all’ultima tappa del Tour of the Alps dello scorso anno da Cavalese a Brunico. Adesso è arrivata la prima vittoria da professionista.

Chi è Georg Steinhauser: le caratteristiche del ciclista tedesco

La stagione di Georg Steinhauser non è ancora caratterizzata da particolari pressioni, sebbene alle spalle il ventitreenne tedesco della EF Education-EasyPost abbia una famiglia di ciclisti professionisti dal ricco palmares. È anche per questo motivo che la vittoria della diciassettesima tappa del Giro d’Italia ha stupito qualcuno. La crono sembrerebbe essere la sua specialità, anche se il suo miglior piazzamento era arrivato in una gara di linea. Le sue caratteristiche non lo presentano come abile nelle salite, dato che è alto 1,89 e pesa 65 chili, ma le sue peculiarità sono ancora tutte da scoprire. L’obiettivo è sicuramente quello di scrivere la storia del ciclismo come lo zio Jan Ullrich.











