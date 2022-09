George Ciupilan, addominali fake via social?/ L’accusa web incombe sul GF vip

Grande Fratello vip 7, George Ciupilan rifà gli addominali con Photoshop? Il sospetto

É appena iniziato il Grande Fratello vip 7 e intanto George Ciupilan fa parlare di sé per quello che ora passa al centro del gossip come il curioso caso degli “addominali fake”.

Ebbene sì, George Ciupilan, noto al pubblico per il ruolo di protagonista coperto al Collegio, é ora tacciato di sfoggiare via social, in foto sempre sexy, degli addominali artefatti, o meglio il frutto creativo di un’app, quella del Photoshop che si usa in grafica pubblicitaria per il marketing e le strategie della comunicazione.

Questo, dal momento che nella Casa del Grande Fratello vip 7 George Ciupilan mostra un fisico asciutto, ben diverso da quello scultoreo e quindi muscoloso che il giovane presenta nelle sue recenti foto postate via social. E ad alimentare il sospetto generale secondo cui George Ciupilan usi Photoshop per scolpire il fisico in foto é Webboh, in un’accusa non troppo velata lanciata in rete: “George Ciupilan modifica le foto per aumentare la massa muscolare? Le immagini non lascerebbero dubbi. Ma è veramente così?“.

Ma da dove nasce il sospetto generale ai danni del giovane influencer? Il paragone tra una foto che George Ciupilan ha realizzato nel giugno 2020 e il fisico che ora presenta il giovane nella Casa avrebbe dato vita al chiacchiericcio malevolo del web.

Il dettaglio che scagionerebbe George Ciupilan al Grande Fratello vip

Va tuttavia sottolineato che tra le due immagini oggetto del confronto intercorrono due anni di differenza, motivo per cui va sottolineato che in 24 mesi il fisico di George Ciupilan potrebbe essere cambiato e aver perso massa muscolare, il che scagionerebbe l’influencer dall’accusa web.

“Sono passati due anni e, come si vede in alcune foto recenti, la quantità di muscoli non è più quella del 2020 -sottolinea non a caso la fonte che segnala il dettaglio in replica alle accuse web-. Poi, la foto “incriminata” è stata appunto scattata da un fotografo che, evidentemente, l’avrà lavorata per rendere l’immagine più armonica e d’impatto. Il dubbio rimane, ma quello su cui molti sono d’accordo è che, a prescindere, George è un bellissimo ragazzo”.

Voglio la magia che usa lui pic.twitter.com/61HcP27waR — zurbi (@thezurbi) September 21, 2022













