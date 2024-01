George Ciupilan commosso a Verissimo: “Mio papà? Mai più visto dopo Grande Fratello Vip”/ “Vorrei incontrarlo

Verissimo, George Ciupilan spiazza: “Dopo il Grande Fratello Vip non ho più rivisto mio papà”

Nella puntata di questo sabato di Verissimo è intervenuto George Ciupilan, ex concorrente del Grande Fratello Vip che di recente ha subìto una pesante aggressione. Il giovane tiktoker ha una storia molto dura alle spalle, cresciuto con il padre in Romania ha avuto un’infanzia difficile segnata dall’abuso di alcool da parte del genitore. Quando aveva 8 anni la madre decise di portarlo con se in Italia e da allora non ha avuto più rapporti con il papà. I rapporti si sono riallacciati circa un paio di anni fa quando Alfonso Signorini li ha fatti incontrare al GF Vip.

Ospite oggi a Verissimo, però, George Ciupilan ha confessato con le lacrime agli occhi a Silvia Toffanin di aver nuovamente interrotto i legami con il padre: “Papà non l’ho più sentito. Non abbiamo avuto modo lui… neanche dopo il Grande Fratello Vip non mi ha più chiamato ed io mi aspettavo una chiamata da parte sua.” Subito dopo, inoltre, ha anche aggiunto di essere ricaduto nella dipendenza da alcool.

George Ciupilan lancia un appello a Verissimo: “Spero che ci sia un incontro con mio padre”

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo, George Ciupilan ha confessato tutto il suo dolore ed il suo rammarico per aver interrotto i rapporti con il padre e nel talk di Canale 5 ha voluto lanciare un appello: “Il desiderio di parlarci? Si c’è ma penso che adesso come adesso… se lui mi chiama io gli rispondo e gli parlo con il mio cuore ma faccio un po’ fatica a fare il primo passo io, spero che ci sia un rincontro.”

George Ciupilan nell’intervista a Verissimo si è sbilanciato molto sulla sua vita privata, parlando dell’aggressione subìta, di essere ricaduto nell’alcolismo e di avere la fortuna di poter contare sui suoi amici più stretti e soprattutto sulla mamma, pilastro della sua vita.

