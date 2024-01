Malattia George Ciupilan: “Dipendenza da alcool e un insieme di cose”/ “Usciva fuori lato negativo”

George Ciupilan, che malattia ha avuto? “Non era solo dipendenza da alcool ma un insieme di cose”

Nella puntata di oggi, 27 gennaio 2024, di Verissimo tra gli ospiti ci sarà anche George Ciupilan. L’ex allievo de Il Collegio, de La Caserma ed ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha avuto un’ infanzia ed un’ adolescenza facile e durante la sua permanenza nel reality di Canale 5 ha confessato di avere avuto non pochi problemi. Che malattia ha avuto George Ciupilan? A rivelarlo è stato lui stesso parlando di dipendenza da alcool ed una serie di altri disturbi e conseguenze che gli hanno rovinato la vita.

George Ciupilan ha una fidanzata?/ Dall'ex Roberta Zacchero al presunto flirt con Ginevra Lamborghini

George Ciupilan sui suoi problemi di alcolismo ha confessato: “Avevo iniziato a bere troppo… Non tenevo sotto controllo le mie emozioni, anche per il fatto di essere conosciuto. Mi sfogavo e ho intrapreso quella strada per poco. Quando bevevo non avevo il pieno controllo e usciva il mio lato negativo. Ad un certo punto mi sono svegliato la mattina e una persona mi ha raccontato ciò che avevo fatto la sera prima: rischiavo di danneggiare i rapporti con le persone a cui tenevo. Era uscito il mio lato nascosto che a me non piaceva…rabbioso.”

George Ciupilan, perché è stato aggredito? / "Pestaggio è scotto della popolarità"

George Ciupilan e l’alcolismo, come n’è uscito? “Grazie a persone che mi volevano bene”

George Ciupilan da adolescente è finito nel vortice dell’alcolismo ed è stato lui stesso a confessare come ne è uscito: “Con l’aiuto delle persone che mi volevano bene da quel giorno ho scelto di non bere più. Mai una ricaduta. Mia madre mi spiegò che la stessa difficoltà l’ebbe anche mi padre e quindi ho voluto dire basta.” Per uscire dal tunnel della dipendenza da alcol è stata fondamentale sua madre e tutte le persone che gli erano accanto e gli volevano bene.

George Ciupilan choc: "Sono stato aggredito"/ "Faccio fatica a muovere la spalla", ecco cosa è successo

George Ciupilan oggi ospite a Verissimo concederà una lunga intervista a Silvia Toffanin in cui oltre a parlare della recente aggressione di cui è stato vittima si sbilancerà anche sulla sua vita privata, è fidanzato? Ed anche forse sulla sua dipendenza dall’alcol da cui ne è uscito per lanciare un messaggio di speranza a chi si trova nel suo stesso dramma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA