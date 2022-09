George Ciupilan al GF VIP 7: per cosa è diventato famoso?/ Il Collegio e La Caserma…

George Ciupilan, dal Collegio e La Caserma al Grande Fratello Vip 7

George Ciupilan è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Il suo nome è stato tra i primi a circolare sul web e, alcuni indizi lanciati da Alfonso Signorini nel corso delle varie settimane, hanno confermato la sua presenza. Giovanissimo, George è solito indossare catene alle mani ed è questo dettaglio che ha fatto intuire al pubblico che sarebbe entrato nella casa più famosa d’Italia. Molto popolare tra i giovani, George ha conquistato la notorietà partecipando a due reality di Raidue molto amati dal pubblico più giovane come Il Collegio e La caserma.

Prima nel collegio più famoso della televisione e poi nella caserma di Raidue, George si è messo in mostra raccontando anche la sua storia. L’infanzia di Ciupilan non è stata facilissima e a raccontarne qualche dettaglio, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, è stato proprio lui.

George Ciupilan, il riscatto dopo l’infanzia difficile

“Mamma Marilena è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre Gigi. Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo”, ha raccontato George al settimanale Chi ricordando gli anni vissuti in Romina. In Italia, George si sposta con la mamma Venezia, poi a Genova per poi stabilizzarsi a Savona. Con la partecipazione al Collegio e alla Caserma tutto cambia.

George diventa popolare e la notorietà gli permette di diventare ancora più seguito sui social. Su Instagram, infatti, conta 567mila followers mentre su Tik tok i followers arrivano a 1,7 milioni di followers. Un vero riscatto quello di George che ora è pronto a conquistare anche il pubblico del Grande Fratello Vip 7.

