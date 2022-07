George Ciupilan concorrente del Grande Fratello Vip 7?/ L’indizio di Signorini…

Terzo indizio di Alfonso Signorini sul terzo concorrente del Grande Fratello Vip 2022. All’inizio della settima edizione del reality mancano più di due mesi, ma sia la pagina Instagram del Grande Fratello che lo stesso Signorini, stanno stuzzicando la curiosità del pubblico condividendo piccoli indizi su quelli che saranno i nuovi inquilini della casa di Cinecittà. Dopo l’indizio della borsa che dovrebbe appartenere a Chadia Rodriguez, dove lo smalto rosso dimenticato sul taxi che potrebbe essere di Pamela Prati anche se è spuntato il nome di Elenoire Ferruzzi, è arrivato il terzo indizio.

Alex Belli: "Compleanno di Soleil Sorge? Nessun invito"/ "Conosciuto il fidanzato..."

Tra le storie del proprio profilo Instagram, Signorini ha così pubblicato la foto di una mano che indossa delle catene, accessorio che, stando a quello che si intuisce dai social, il presunto, nuovo concorrente del GF Vip indosserebbe frequentemente. Ma di chi è la mano che pubblicata da Signorini?

Secondo i fan più attenti del Grande Fratello Vip, la mano pubblicata da Signorini come terzo indizio, apparterebbe a George Ciupilan che, dopo aver partecipato a Il Collegio e a La Caserma, è sbarcato anche su Only Fans. Secondo quanto si legge su Blog Tivvu, inoltre, la conferma della sua presenza nella casa del Grande Fratello Vip arriverebbe da un’intervista che ha rilasciato al settimanale Chi raccontando la sua difficile infanzia.

Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè: canzone in arrivo?/ Prima di Tale e Quale Show...

“Per comprarmi il gelato, andavo a riempire i bottiglioni d’acqua per le vecchiette e loro mi davano la mancia. Per muovermi e spostarmi mi attaccavo al volo alle carrozze coi cavalli. E appena il proprietario che conduceva mi scopriva, scappavo di corsa. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi (ha origini rumene ndr) sono il cibo del popolo”, ha detto.

NO AIUTO, LUI MINA VAGANTE CHE POTREBBE FAR BENE ALLE DINAMICHE MA NON SO QUANTO SOPPORTABILE, ALLA LUNGA https://t.co/vOBN2Qg4AC

— Paola. (@Iperborea_) July 7, 2022