George Ciupilan in crisi al GF Vip 2022/ “Non mi allontano da Nikita, ma sto male…”

George Ciupilan in crisi al Grande Fratello Vip 2022

George Ciupilan in crisi al Grande Fratello Vip 2022 dopo l’ultima puntata. Oltre a non aver reagito benissimo alla nomination, George non nasconde la propria amarezza per il messaggio di Matteo Diamante che Alfonso Signorini gli ha mostrato in diretta. Le parole di Matteo Diamante, mostrate in parte, hanno lasciato l’amaro in bocca a George Ciupilan che, con l’ex fidanzato di Nikita Pelizon, ha un rapporto d’amicizia. Matteo, però, sui social, ha scritto: “Ha detto che ‘mi conosce’ e che sono un amico in comune con Nikita. Ma ragazzi stiamo per caso scherzando? La verità è che io e lui abbiamo passato gli ultimi 3 anni di vita insieme”, ha scritto Matteo.

George Ciupilan riceve una dedica speciale/ Il commovente gesto dell'amico che…

Parole che hanno fatto male a George che, durante la notte, si è lasciato andare ad un amaro sfogo non nascondendo la delusione nei confronti di Matteo, ma ribadendo di non voler affatto allontanarsi da Nikita.

Lo sfogo di George Ciupilan

“Io per un parole del genere non mi allontano da Nikita, è una bella persona. Non andrò oltre, ma non mi allontano. Lei è una ragazza brava e con lei sto bene. Ho letto che è deluso da me, ha detto frasi un po’ pesanti. Ed è normale che io ci stia male, perché mi dispiace”, inizia così lo sfogo di George Ciupilan che ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione parlando con Antonino Spinalbese come riporta Biccy.

George Ciupilan e Matteo Diamante hanno litigato?/ L'ex di Nikita pubblica un post…

“Poi tu magari hai più esperienza di me e prenderai le cose in modo diverso. Io qui vado un po’ in difficoltà. Mi dà fastidio e mi spiace ciò che è successo. Non mi aspettavo che mi inviasse un messaggio del genere. No ma zero proprio, non pensavo l’avrebbe mai fatto. No, non è proprio il mio migliore amico”, ha detto ancora.

LEGGI ANCHE:

George Ciupilan: "Io e Nikita Pelizon non possiamo fidanzarci"/ "Mi piace ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA