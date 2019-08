George Clooney pazzo del pecorino sardo/ Al via business del formaggio: i dettagli

George Clooney sarebbe particolarmente ghiotto di pecorino sardo. Gli piacerebbe così tanto che, dopo averlo gustato in vacanza nel nostro belpaese, ne avrebbe già spedito a Los Angeles la bellezza di 32 chili. Tutto questo è accaduto in vacanza in Sardegna e l’attore, ha deciso di farne scorta massiccia per poterlo offrire ad amici ed anche futuri clienti. Questo è ciò che ha rivelato il tabloid Daily Star, secondo il quale il due volte vincitore dell’Oscar, sarebbe prontissimo a tuffarsi con tutte le scarpe nel business del formaggio: ci credereste mai? Il 58enne pare avere una vera e propria passione per l’imprenditoria. L’attore infatti, ha già lanciato nel 2013, con un particolare successo, un’impresa legata alla tequila di alta gamma Casamigos e adesso avrebbe l’intenzione di fare lo stesso importando il pecorino sardo negli Usa. Il quotidiano che ha riportato l’indiscrezione ha anche intervistato un amico di George e di sua moglie Amal rivelando altri dettagli sulla celebre star hollywoodiana.

George Clooney pazzo del pecorino sardo, al via il business

Secondo la gola profonda, pare che George Clooney dopo avere assaggiato un pezzo di formaggio del contadino Peppino, terminerebbe regolarmente le sue cene in Italia con “giganteschi pezzi” di formaggio made in Sardinia. Che l’attore sia pazzo dell’Italia ormai è cosa nota e, proprio per questo motivo, trascorre molte settimane all’anno proprio nel nostro Belpaese. Diviso tra la sua villa sul lago di Como ed altri luoghi che gli sono indubbiamente entrati nel cuore. Ad esempio la Sardegna, con le sue bellezze paesaggistiche e quelle gastronomiche. Pare infatti che l’attore abbia tutta l’intenzione di far diventare il pecorino sardo un vero cavallo di battaglia per il suo business. La star vorrebbe ampliare i suoi investimenti, buttandosi anche nel cibo dopo la tequila. Lo scorso anno, Clooney aveva scelto sempre la Sardegna per girare grande parti delle scene della sua prima serie TV da regista “Cathc 22”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA