SIMONE COCCIA TRAPIANTO CAPELLI/ “Mi sono presentato con una foto di George Clooney”

Simone Coccia Colaiuta si è sottoposto al primo trattamento di trapianto di capelli. Il compagno dell’onorevole Stefania Pezzopane ha pubblicato in queste ore una foto su Instagram condividendo con tutti i suoi follower questa piccola grande gioia. Visibilmente sorridente, Simone ha voluto ringraziare i medici ed assistenti con un lungo messaggio: “primo trattamento rivitalizzante del cuoio capelluto. Ringrazio il dott. Giovanni Ortenzi medico chirurgo specialista in medicina estetica e @giapap72responsabile della @newhairofficial in Italia e in tutto il mondo se non che braccio destro del dott. Serkan Aygin colui che mi ha eseguito il famoso trapianto !!”. Non solo, l’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato anche che prossimamente si sottoporrà ad una serie di trattamenti estetici per il viso lanciando una vera e propria frecciata ai vari Ken Umani: “a differenza degli altri Ken umani, io avrò qualcosa in più che loro non hanno…. Il fisico”.

Simone Coccia Colaiuta trapianto di capelli: quanto ha speso?

Il fidanzato dell’onorevole Stefania Pezzopane si è sottoposto al trapianto per capelli per una serie di motivi; in primis per un fattore estetico, ma non ultimo anche per sentirsi più bello e sicuro di sé dopo un momento di grande fragilità. L’intervento è avvenuta ad Instabul dove tantissimi italiani si recano per risparmiare sui costi. Quanto avrà speso l’ex concorrente del GF? Stando a delle indiscrezioni trapelate in rete, l’ex gieffino avrebbe speso all’incirca 3 mila euro riuscendo così a risolvere nel migliore dei modi il suo problema. Al momento della prima vista Coccia ha chiesto senza alcun indugio di avere dei capelli come quelli di George Clooney come ha raccontato lui stesso.

Simone Coccia Colaiuta come George Clooney

Ecco cosa ha raccontato Simone Coccia Colaiuta prima dell’intervento di trapianto di capelli. “Io mi sono presentato con una foto di George Clooney e ho detto loro: “Vorrei diventare così”. Per fortuna non si sono messi a ridere, ma hanno preso la mia richiesta molto seriamente. E dopo aver analizzato bene la testa dell’attore hanno disegnato sulla mia, con un pennarello, la linea dell’attaccatura dei capelli in modo che fosse uguale a quella di Clooney” ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello al settimanale Grand Hotel. L’operazione è durata circa otto ore e ad attenderlo fuori la sala c’era la sua amatissima compagna Stefania Pezzopane.



