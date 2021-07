George Harrison video Cosmic Empire/ Ex Beatles pubblica demo: nuovo cd il 6 agosto

George Harrison ha pubblicato la demo acustica di “Cosmic Empire“, nuovo brano che anticipa l’uscita della ristampa di “All Things Must Pass“. Questo fu il suo terzo album da solista (il primo dopo lo scioglimento dei Beatles) e venne pubblicato nel novembre del 1970 per Apple Records. Originariamente, il vinile era costituito da due Lp di canzoni rock e da un terzo di jam session strumentali, diventando così il primo disco triplo in studio realizzato da un artista solista.

Per quel progetto il chitarrista fu elogiato dal pubblico e dalla critica e raggiunse inoltre il primo posto in classifica sia negli Stati Uniti d’America che nel Regno Unito, arrivando a vendere fino a sette milioni di copie in tutto il mondo (di cui circa la metà negli USA). Alle sessioni di sovraincisione e di missaggio parteciparono diversi musicisti, tra cui Eric Clapton, Ringo Starr e Billy Preston; “All Things Must Pass” oggi viene spesso indicato come il migliore di tutti gli album solisti pubblicati dagli ex-Beatles.

La ristampa di All Things Must Pass di George Harrison

Il 6 agosto uscirà la versione più ricca di sempre di “All Things Must Pass”. In occasione del cinquantesimo anniversario dalla sua pubblicazione (celebrato a novembre 2020), arriva con un boxset di ben tre dischi di materiale inedito. Oltre ad un remix, ci saranno quindici canzoni suonate da Ringo Starr e Klaus Voormann e quindici demo del solo George Harrison. Tra queste, è presente anche quella appena uscita, “Cosmic Empire”.

A curare tutti i dettagli del nuovo progetto sono stati il figlio Dhani Harrison, che ne è il produttore esecutivo, e l’ingegnere Paul Hicks, il quale ha già lavorato in passato con i Beatles, nonché oggi con i Coldplay. Mentre il primo cd contiene le registrazioni fatte con Starr e Voormann e il secondo le session da solista, nel terzo (soprannominato dal figlio il “party disc”) ci sono al-take, altre jam session e una selezione di dialoghi in studio con i suoi numerosi collaboratori.

