“George Michael sieropositivo e noioso a letto”/ Fadi Fawaz al veleno sull’ex

Fadi Fawaz ancora una volta contro George Michael. L’ex compagno del cantante, morto all’età di 53 anni il 25 dicembre del 2016, ha pubblicato una serie di tweet al veleno nelle scorse ore, scatenando dibattito sui social network. Dopo aver svelato che Michael ha tentato il suicidio per ben quattro volte, arrivando anche a pugnalarsi, Fawaz ha affermato che l’interprete di “One more try” e “Careless Whisper” «era sieropositivo e fumava crack usano una bottiglietta di Evian». Ma non solo, Fawaz si è soffermato sulla vita di coppia con l’artista: «Fare sesso con lui era noioso». Non manca una battuta sulla carriera del suo ex fidanzato: «Ha pagato altre persone affinchè scrivessero musica al suo posto, fingendo di essere lui l’autore. Dopotutto, non era così talentuoso». Parole che non sono passate inosservate ai fan del cantante nato a Londra, motivate forse dal fatto che l’ex parrucchiere è stato escluso dal testamento (la sua eredità è andata alle sorelle ed al padre, ndr). Infine, per confermare che i tweet non fossero frutto del lavoro di un hacker, ha postato una sua foto.

GEORGE MICHAEL, L’EX FIDANZATO FADI FAWAZ AL VELENO

Sono trascorsi quasi tre anni dalla morte di George Michael, rinvenuto senza vita nella casa di Goring-on-Thames proprio da Fadi Fawaz. Tra gli hairstylist più famosi dello star-system mondiale, basti pensare che ha lavorato con artisti del calibro di Emily Blunt e Naomi Campbell, il libanese ha conosciuto Michael nel 2011: assunto per far parte dello staff di collaboratori del cantante, tra i due è nato l’amore. Fawaz gli ha fatto dimenticare Kenny Goss, ex per cui ha sofferto molto, ma la loro relazione non è mai stata ufficializzata: hanno infatti preferito vivere il loro amore nel più stretto riserbo. Fawaz è la persona che è più stata vicina a George Michael negli ultimi mesi: il giorno prima della morte, i due litigarono e l’hairstylist trascorse la notte in macchina. Poi la tragica scoperta…

© RIPRODUZIONE RISERVATA