Sofia e Alessandro/ Dopo i “corni”lei si presenterà al falò? (Temptation Island 2020)

SOFIA SI PRESENTERA’ AL FALO’ DI CONFRONTO IN TEMPTATION ISLAND 2020?

Sofia accetterà il falò di confronto con Alessandro? Questa è un’altra delle domande a cui dovrà rispondere la nuova puntata di Temptation Island 2020 in onda questa sera. La questione è rimasta in sospeso ormai una settimana fa quando il fidanzato si è mostrato sconvolto e pronto a chiudere i conti con la sua fidanzata rea di mentire. In particolare, sembra che il particolare che ha fatto schizzare Alessandro riguardo la famosa questione del tradimento. In particolare, i due hanno ammesso nel video di presentazione di essersi un po’ mollati e ripresi per via di una crisi e che proprio in quel frangente Sofia avrebbe tradito il fidanzato. Il punto è che quando la giovane si è trovata a confidarsi con uno dei single non ha ammesso il suo errore, anzi. Parlando con Alex, Sofia ha mentito sui “corni” sbandierati invece da Alessandro che quando ha visto le immagini in un video ha dato di matto chiedendo subito di incontrare la sua fidanzata al falò. Non solo Sofia è rea di aver mentito sul suo tradimento (anche se il fidanzato ha parlato di due o tre volte) ma ha lasciato intendere che anche lui non è di certo un santo.

ALESSANDRO NON CI STA E INVEISCE CONTRO SOFIA MA..

In particolare, sfogandosi con gli altri, Alessandro ha inveito contro la sua fidanzata al grido di: “Deve dirmelo in faccia che sono stati io a tradirla, senza farmi passare da merda… Lei fino ad agosto ha fatto come voleva. Non mi fa passare da bugiardo dopo che l’ho perdonata“.Dall’altro lato del villaggio, intanto, la sua fidanzata continua a ribadire il fatto che lui l’ha tradita e non solo. Guardando uno dei video relativi ad Alessandro, la giovane si è sciolta in lacrime quando lui anziché parlare di lei, ha continuato a tessere le lodi della sua ex moglie. E allora perché vuole stare con lei se poi continua a pensare e parlare della sua ex? Infine, ad Alex ha ribadito: “Mi ha tradita due volte, ma ho dubbi anche su altre cinque persone“. Chi è il traditore e chi sta mentendo? La verità dovrebbe venire a galla questa sera anche se in molti sono convinti che Sofia non si presenterà al falò di confronto perché ancora non ha fatto chiarezza nei suoi sentimenti.



