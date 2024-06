Chi è Georgian Cimpeanu, fidanzato Elisabetta Canalis: “Differenza d’età? Nessun problema”/ “Lei è come me…”

Prosegue senza intoppi la love story tra Elisabetta Canalis e il fidanzato Georgian Cimpeanu. Ormai la liaison viaggia spedita oltre la soglia del primo anno e, intervistato dal settimanale Diva e Donna, il campione del mondo di kickboxing è intervenuto per la prima volta per raccontarsi dal punto di vista della relazione con la showgirl approfittando per allontanare nuovamente l’inutile scetticismo per la differenza d’età.

“Dipende tutto dai caratteri, se ti prendi, la differenza di età si assottiglia. Elisabetta sembra che abbia 30 anni, come me”. questo il commento di Georgian Cimpeanu – fidanzato di Elisabetta Canalis – a proposito dei 15 anni di differenza tra loro e che a quanto pare non hanno alcun peso e incidenza sulla relazione grazie alla perfetta corrispondenza dei rispettivi caratteri.

Elisabetta Canalis e il fidanzato Georgian Cimpeanu: l’amore prosegue nonostante la distanza

A proposito del primo incontro – come riporta il Corriere della Sera – Georgian Cimpeanu ha raccontato al settimanale Diva e Donna come, dopo le remore iniziali, l’amore sia sbocciato in maniera del tutto naturale. “Non ero abituato ad avere a che fare con persone famose; poi io, appena conosco una persona, fatico ad essere espansivo. L’amore è arrivato con tanta calma, andando avanti con il tempo”. Il campione di kickboxing ha anche spiegato di non accusare il peso della distanza; il fidanzato di Elisabetta Canalis attualmente vive infatti a Milano, la showgirl invece si è stabilita da tempo in California. “Non è facile ma va bene così” – ha asserito Georgian Cimpeanu – “Riusciamo a vederci quanto basta”.











