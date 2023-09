Geppi Cucciari: “Non mi piaccio mai”/ Poi la frecciatina a Caterina Balivo: “Abbiamo i soldi per la band…”

Geppi Cucciari: “Non mi rivedo perché non mi piaccio”

Geppi Cucciari, dopo il successo della prima edizione, questa sera, su Rai 3 va in onda Splendida Cornice 2023 e, per l’occasione, l’attrice e conduttrice si racconta nel salotto de La Volta Buona. Ai microfoni di Caterina Balivo, si racconta spaziando tra vita priva e vita professionale senza rinunciare alla sua vena ironica. Dopo aver parlato di cucina svelando di avere doti culinarie e di essere in grado anche di preparare i piatti tipici della sua Sardegna, la Cucciari si è detta felice di aver incrociato il proprio destino con quello del Presidente Mattarella a cui, confessa, di voler bene come se fosse un membro della famiglia.

Caterina Balivo, così, per aiutare Geppi a ricordare le tante esperienze professionali fatte nel corso della sua, lunga carriera, manda in onda alcuni filmati. “Non mi rivedo mai perché non mi piaccio”, ammette. Poi, sul rapporto con il proprio corpo svela: “Giocavo a basket, ma poi ho dovuto smettere ed ora, anche controvoglia, mi alleno un giorno sì e uno no”.

Geppi Cucciari e la frecciatina in diretta

Nel corso dell’intervista, Caterina Balivo manda in onda il filmato in cui Geppi Cucciari balla insieme a Roberto Bolle. Al rientro in studio, parte la musica e l’attrice si rende conto della presenza di una band che, fino a quel momento, aveva ignorato. “Ma dov’é? Abbiamo i soldi anche per una band dal vivo”, commenta Geppi.

“Scusa, ma dov’eri nascosta? Ma questa gente chi è?”, chiede la Cucciari. “E’ la nostra band e sono anche fidanzati e stanno per sposarsi”, risponde Caterina Balivo. “Quando vi sposate?”, chiede ancora Geppi. “Il 23 dicembre”, è la risposta. “Chiedi ai parenti se sono felici di questa data“, conclude la Cucciari facendo riferimento al periodo natalizio durante il quale gli impegni sono già tanti.

