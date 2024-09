Geppi Cucciari si è raccontata a Vanity Fair, nel mensile di settembre, dove è finita in copertina per via di un’intervista esclusiva. Con il suo programma “splendida cornice” ha conquistato tutti, come del resto ha sempre fatto grazie alla sua incredibile simpatia e capacità di conquistare il pubblico. Al magazine ha voluto raccontare alcuni dettagli sulla sua carriera ma non solo, Geppi Cucciari ha svelato alcuni segreti rispetto all’amore e alla “questione femminile” che giustamente le sta molto a cuore.

Geppi Cucciari fatta fuori da Rai1 perché troppo 'eversiva'?/ "Bloccata conduzione con Carlo Conti": rumor

Tra poco tornerà con la storica trasmissione di Rai Radio1, “Un giorno da pecora” dove ha ottenuto tanto successo nelle scorse edizioni. La conduttrice e comica ha anche avuto un ruolo importante nella pellicola “Diamanti” di Ferzan Ozpetek. Dopo Zelig ha raccontato di aver voluto mettersi in gioco con altri argomenti oltre a quello della pura comicità, e ci è riuscita molto bene. Peccato che le chiedano spesso se si piace fisicamente, domanda che Geppi Cucciari non sopporta: “Io una domanda del genere non l’ho mai vista fare a un uomo”, dice, raccontando poi di sentirsi oggi molto meglio rispetto a quando era ventenne. A trent’anni, si “orientava”, spiega a Vanity Fair, mentre a quaranta “combatteva”. Oggi sta provando ad essere una splendida cinquantenne.

Stefano De Martino e Geppi Cucciari conduttori del Festival di Sanremo 2025?/ “Sarebbe una ‘revenge’...”

Geppi Cucciari e il compagno Marco: “Dopo il divorzio volevo un uomo intelligente”

Geppi Cucciari tiene molto al tema della bellezza femminile, ma non in senso canonico. La conduttrice ha fatto un lungo percorso con sé stessa, arrivando a dichiarare che dopotutto, “ognuno sta nel corpo che vuole concedersi”. “Non credo quando mi scrivono che sono bellissima, ma non credo neanche quando mi scrivono che sono un cesso imbarazzante, perché so che nessuna delle due cose è reale”. Rispetto al rapporto con gli uomini, invece, ha raccontato di quanto sia stato difficile dopo il divorzio fidarsi di nuovo di un uomo, spiegando che finalmente ha scelto Marco, un uomo intelligente, qualità che prima tendeva a sottovalutare.

Geppi Cucciari su tutte le furie contro Amadeus?/ "Delusa dalla scelta di Teresa Mannino al Sanremo 2024"

Geppi Cucciari e il compagno si sono conosciuti in Sardegna “in mezzo al mare”, come dice lei, luogo in cui cercano di stare il più possibile perché è la loro casa. “Penso che il vero lusso dell’amore non sia solo stare insieme, ma farlo negli anni, e contarli solo alla fine”. A Vanity Fair ha raccontato anche della morte della madre nel 2010, deceduta per via di un cancro. In quel periodo la conduttrice stava lavorando a La7 con Victoria Cabello e ha sempre confessato che è stato un dolore con il quale ha imparato a convivere nel tempo: “Non si supera mai”.